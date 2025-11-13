Aleks Petrovic reagiert auf RTL-Statement zu Temptation

Aleksandar Petrovic (34) sorgt mit seinem Auftritt in der neuesten Folge von Temptation Island V.I.P. für laute Kritik – und zieht nun Konsequenzen in Form eines öffentlichen Wortes an seine Follower. In der Sendung auf Kreta fiel der Realitystar mit Entgleisungen auf, spuckte Verführerinnen aus Spaß Sekt ins Gesicht und sprach in Clips abfällig über seine Partnerin Vanessa Nwattu (25). Nachdem RTL die Zuschauenden mahnte, keine Hetze und keinen Hass zu verbreiten, meldete sich Aleks am Mittwoch via Instagram-Story. "Ganz viel Liebe geht an jeden einzelnen von euch raus!", schrieb er an die Community und an kritische Stimmen gleichermaßen, die das TV-Geschehen seither heiß diskutieren.

Der Sender hatte online zur Mäßigung aufgerufen und die Debatte nach der Folge auf eine sachliche Ebene lenken wollen. Aleks griff diese Tonlage auf und zeigte Verständnis für die Enttäuschung vieler Fans. "Selbst wenn ihr mich verurteilt, auch wenn ihr enttäuscht von mir seid, was ich absolut nachvollziehen kann!", erklärte er in seiner Story. Er bedankte sich zudem ausdrücklich dafür, dass keine zusätzlichen, falschen Informationen verbreitet würden: "Ich danke euch und finde es fair von euch, dass ihr nicht zusätzlichen weiteren Hass, Hetze und Informationen verbreitet, die nicht stimmen und niemals so gesagt wurden", schrieb er. Zum Schluss schickte er noch einmal versöhnliche Worte hinaus: "Ganz viel Wertschätzung geht an jeden aus meiner, wie auch außerhalb meiner Community raus!", so der Realitystar.

Abseits der TV-Bilder sorgt der Influencer seit Längerem mit seinem offenen Austausch auf Social Media für Nähe zu seiner Fanbase. Aleks pflegt auf Instagram einen direkten Draht zu seiner Community und reagiert oft schnell auf Kritik oder Lob. In den vergangenen Tagen hatte der Reality-TV-Star bereits angedeutet, sich mit seinem Verhalten zu beschäftigen und persönliche Schlüsse zu ziehen. Menschen aus seinem Umfeld beschreiben ihn als jemanden, der sich in hitzigen Momenten treiben lässt, privat aber die ruhige Ansprache sucht.

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL "Tempation Island V.I.P"-Kandidaten Wladi, Aleks, Marwin und Laurenz 2025.

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Brenda Brinkmann bei "Temptation Island V.I.P." 2025.

Anzeige