Nach Tod: Emma Heming will Bruce Willis' Gehirn spenden

Emma Heming (47) spricht über Schmerz, Liebe und Mut – und macht einen Entschluss öffentlich, der aufhorchen lässt: Die Ehefrau von Bruce Willis (70) will nach seinem Tod sein Gehirn für Forschungszwecke spenden. "Die Forschung kann nur auf diese Weise wichtige Fortschritte machen", erklärt sie in ihrem Ratgeber "Eine ganz besondere Reise". Ihr sei bewusst, dass das Thema in der Gesellschaft noch immer als heikel angesehen wird – doch umso wichtiger ist für sie die Aufklärung. "Viele von uns haben sich damit einverstanden erklärt, ihre Organe zu spenden, falls ihnen etwas passieren sollte. Das ist ein edler und schöner Akt", so Emma, die immer wieder offen vom Alltag an der Seite des an frontotemporaler Demenz erkrankten Weltstars spricht.

Die Diagnose veränderte für die Familie alles. 2022 wurde zunächst eine Sprachstörung diagnostiziert, 2023 folgte dann die bittere Gewissheit: frontotemporale Demenz. Heute kann Bruce kaum noch sprechen. "Ich kann ihn nicht fragen, wie er sich fühlt", berichtet Emma. Doch sie schweigt nicht – sie handelt. Die geplante Hirnspende soll helfen, Krankheiten wie FTD, Alzheimer oder Parkinson besser zu verstehen. "Man bringt den Tod automatisch mit Abbau, Verlust und dem Unbekannten in Verbindung", erklärt sie und betont, mit den negativen Bildern brechen zu wollen.

Emma und Bruce sind seit 2007 ein Team, das selbst im schwersten Sturm Haltung bewahrt. Die Schauspielerin und Unternehmerin zeigt, was Liebe in ihrer reifsten Form bedeutet: loslassen können, ohne aufzugeben. Mit Bruce’ Ex-Frau Demi Moore (63) und den Kindern bilden sie eine Einheit, die gemeinsam durch diese stille Tragödie geht. Mit ihrem neuen Pflegeratgeber "Eine ganz besondere Reise" will Emma nun andere Angehörige von Demenzkranken informieren und inspirieren, in der wohl schwersten Phase ihres Lebens nie den Mut zu verlieren.

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, April 2017

Instagram / buuski Bruce Willis und Tallulah Willis umarmen sich

