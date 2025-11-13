Bagel-Fiasko: Fans spotten über Herzogin Meghans Kochtipps

Herzogin Meghan (44) sorgt erneut für Schlagzeilen mit ihren Rezepttipps: Die 44-Jährige zeigte kürzlich auf dem Instagram-Account ihrer Lifestyle-Marke As Ever stolz, wie sie einen simplen Bagel mit Frischkäse, Erdbeeren und Blütenstreuseln "aufpeppt". In dem Video schmierte sie zunächst Frischkäse auf einen Teller – nicht etwa auf den Bagel –, bestreute die weiße Masse mit Blütenblättern und legte halbierte Erdbeeren darauf. Dazu servierte sie ungetoastete Bagelhälften sowie Marmelade aus ihrem Sortiment. Doch statt Begeisterung löste die kleine Frühstücksinspiration eine Welle von Spott aus: Kritiker nutzten den Clip erneut, um sich über Meghans vermeintlich fehlendes Kochwissen und die völlige Alltagsuntauglichkeit ihrer Ideen lustig zu machen.

Unter anderem auf X, der Plattform, die früher als Twitter bekannt war, schrieb ein Nutzer empört: "Was in aller Welt ist DAS?!" Andere prangerten Meghans Umgang mit Küchenutensilien an – darunter die Verwendung eines Löffels, der nach dem Bestreichen des Bagels direkt zurück ins Marmeladenglas wanderte. Aber auch die gesalzenen Preise der royal kuratierten Leckereien blieben auf Social Media nicht unkommentiert: Elf Euro für die Blütenstreusel und sieben Euro für das Marmeladenglas stießen bei vielen auf Unverständnis. Zwischen Hohn, Staunen und mit Sicherheit auch einer Prise Neid entbrannte die Frage: Ist das noch Genuss oder pure Selbstinszenierung?

Die ehemalige Schauspielerin, die einst durch die Serie Suits bekannt wurde, hat sich mit As Ever nicht nur einen Traum erfüllt, sondern sich auch einen Rückzugsort vom royalen Trubel geschaffen. In Montecito, fernab des Buckingham Palace, widmet sie sich unter anderem ihrer Leidenschaft für Kulinarik. Schon in der Vergangenheit polarisierte Meghan mit ihren Produkten und Rezeptideen: Mit ihrem "Mulled Water" – abgeschmeckt mit Gewürzen ihrer Marke – sowie einer umstrittenen Pastakreation gelang es ihr bereits mehrfach, die Gemüter zu erhitzen. Trotz der Kritik scheint Meghan aber weiterhin unbeirrt daran zu arbeiten, den Alltag ihrer Fans mit einem Hauch von Luxus zu verschönern. Sie genießt vermutlich schon den nächsten Bagel – zwar ungetoastet, aber mit einer ordentlichen Portion Gelassenheit.

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

Imago Herzogin Meghan in ihrer Show "With Love, Meghan", 2025

Getty Images Herzogin Meghan in Kolumbien, August 2024