Runa Greiner lehnte ihre "Maxton Hall"-Rolle erst fast ab

Runa Greiner, bekannt aus der erfolgreichen Serie "Maxton Hall", hat in Stefanie Giesingers (28) Podcast "G Spot" offenbart, dass sie die Rolle der Ember Bell zunächst abgelehnt hatte. Die Schauspielerin erklärte, dass sie anfangs skeptisch war, da die Serie aus ihrer Perspektive wie eine Produktion wirkte, die gewisse Stereotype reproduzieren könnte. Doch die Figur der Ember überzeugte sie schließlich: Ein junges, mehrgewichtiges Mädchen, das selbstbewusst durchs Leben geht und ohne Klischees ihrer Körpergröße dargestellt wird. "Ich habe die Romane gelesen und diese Figur Ember kennengelernt. Dann war klar, ich mache dieses Projekt", erklärte Runa.

Die Rolle der Ember Bell stellte für Runa eine seltene Gelegenheit dar, authentische Body-Positivity im Mainstream zu zeigen. Sie schilderte, dass Ember keine Figur sei, die erst Selbstbewusstsein lernen müsse, wie es oft in ähnlichen Darstellungen der Fall ist. Stattdessen strahle Ember bereits von Anfang an Stärke und Selbstsicherheit aus, die sie besonders machten. Eine Szene, in der ein Mann sich auf der Straße nach Ember umdreht, während sie mit ihrer dünnen Schwester, Protagonistin Ruby, unterwegs ist, beschrieb Runa als "subtile Body-Positivity", die den Unterschied zu üblichen Erzählungen deutlich mache. Für die Schauspielerin war dies entscheidend, die Serie schließlich anzunehmen.

Runa selbst bezeichnet sich als "dick" und setzt sich dafür ein, dass mehr Filme und Serien entstehen, in denen Menschen wie sie in Hauptrollen zu sehen sind. Auch außerhalb der Arbeit gibt sie ihren Fans Einblicke in ihr Leben, sei es privat oder beruflich. Mit ihrer Entscheidung für die Rolle von Ember Bell trage sie aktiv dazu bei, gesellschaftliche Bilder zu verändern und Türen für eine vielfältigere Repräsentation zu öffnen. Ember, die Schwester der von Harriet Herbig-Matten (21) gespielten Ruby Bell, ist für Runa mehr als nur eine Serienfigur – sie repräsentiert eine Haltung, die Runa auch im echten Leben wichtig ist: Selbstbewusstsein und Akzeptanz, ohne dabei auf äußere Stereotypen reduziert zu werden.

Getty Images Runa Greiner, Harriet Herbig-Matten und Andrea Guo, Teil des Casts von "Maxton Hall"

Instagram / runa_goes_luna Runa Greiner, "Maxton Hall"-Darstellerin

