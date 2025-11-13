E-Mail-Drama um Ex-Prinz Andrew: Foto mit Virginia ist echt

Ein brisanter E-Mail-Fund aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein (†66) sorgt für Aufsehen: In den nun vom US House Oversight Committee am Mittwochabend veröffentlichten Nachrichten bestätigt Epstein, dass das berüchtigte Foto, das Andrew Mountbatten Windsor (65) mit der damals 17-jährigen Virginia Giuffre (†41) zeigt, echt ist. Die Aufnahme sei 2001 im Londoner Haus von Ghislaine Maxwell (63) entstanden, bevor die Gruppe zum Dinner und in einen Club aufbrach, heißt es. In einer Mailkette aus dem März 2011 wandte sich Andrew laut Daily Mail demnach direkt an Epstein und Maxwell, um seine Unschuld zu beteuern, und schrieb: "Ich halte das nicht mehr aus", während Medien Anfragen zu der Geschichte stellten. Zuvor hatten Unterstützer des Royals wiederholt die Echtheit des Bildes bezweifelt.

Die unversiegelten Unterlagen umfassen laut Ausschuss tausende Seiten und zeichnen ein enges Kommunikationsgeflecht aus dem Jahr 2011 nach – Monate, nachdem Andrew erklärt hatte, den Kontakt zu Epstein beendet zu haben. Demnach bat Epstein, Anwälte einzuschalten, und drängte kurz darauf Journalisten, Virginia zu diskreditieren: In einer Mail versprach er, der Palast würde es "lieben", wenn Andrews Anklägerin als Lügnerin entlarvt werde. Er bezeichnete ihre Darstellung als "totaler Quatsch" und behauptete, ihre Geschichte habe "keine Glaubwürdigkeit". Das Foto, das The Mail on Sunday 2011 publik gemacht hatte, wurde über Jahre von Andrew und Maxwell als manipuliert abgetan. Virginia, die Andrew in einer Zivilklage 2021 verklagte, einigte sich später außergerichtlich; Andrew wies Fehlverhalten weiterhin zurück. Sie starb im April dieses Jahres.

Rund um Epstein tauchen seit Monaten weitere Korrespondenzen mit prominenten Namen auf, die Einblicke in alte Allianzen, Loyalitäten und Distanzierungen geben. In den jetzt veröffentlichten Nachrichten kommentiert Epstein sogar private Lebensbereiche von Vertrauten, gibt Ratschläge und bewertet Umgang und Nähe zu Andrew. Auch Mitmenschen aus seinem Umfeld, darunter politische Akteure und Autoren, kamen in seinen E-Mails vor. Während der Royal weiter an seiner Darstellung festhält, bleibt in Erinnerung, wie stark persönliche Netzwerke, Einladungen und Bekanntschaften in jener Zeit verwoben waren – von Galas über Rennbahnen bis zu diskreten Treffen in luxuriösen Häusern.

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

Getty Images Prinz Andrew, März 2024

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Giuffre, Juli 2020