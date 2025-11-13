Nina Chuba machte sich während eines Konzerts in die Hose

Nina Chuba (27) berichtete in ihrem Podcast "Die Leute lieben das" nun von einer außergewöhnlichen Panne bei ihrem Konzert in Bremen. Die Sängerin erzählte, dass sie sich kurz vor dem Auftritt dringend erleichtern musste, ihr aufwendiges Bühnenoutfit machte ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung. Da keine Zeit blieb, betrat sie kurzerhand ohne Toilettengang die Bühne. Beim letzten Song des Abends, "Fahr zur Hölle", passierte dann das Missgeschick: "Da springe ich immer so", erinnerte sich Nina lachend. "Ich habe gehofft, man sieht es nicht. Dann dachte ich mir, dann sieht man es halt."

Wie sie weiter schilderte, sei sie an dem Abend ohnehin "angekränkelt" gewesen, was die Situation nicht einfacher machte. Zwar war sie im ersten Moment geschockt, doch heute kann sie darüber lachen. "Mir ist mittlerweile wirklich auf der Bühne alles egal", so die Musikerin im Podcast. Ob das Publikum in Bremen etwas bemerkte, ließ Nina jedoch offen. Unter einem Tiktok-Ausschnitt des Podcasts zeigten sich die Fans jedenfalls begeistert von ihrer Offenheit. Ein Nutzer kommentierte: "Wir lieben doch Ehrlichkeit", während ein anderer schrieb: "Ich war in Bremen – hat niemand gemerkt."

Nina Chuba bleibt trotz des kleinen Missgeschicks auf Erfolgskurs. Bekannt wurde sie 2022 mit ihrem Durchbruch-Hit "Wildberry Lillet". Mit ihrem neuesten Album schaffte sie es sogar, die deutschen Charts zu stürmen und einen prestigeträchtigen Award einzuheimsen. Neben ihrer musikalischen Karriere bleibt Nina vor allem eng mit ihren Fans verbunden. Gerade Momente wie dieser zeigen, was sie von anderen Künstlerinnen unterscheidet – ihre unverstellte, ehrliche Art.

Getty Images NIna Chuba, Sängerin

IMAGO / Berlinfoto Nina Chuba bei einem Konzert in Berlin, Juli 2025

Getty Images Nina Chuba bei den MTV Europe Music Awards 2022