Kim Kardashian kämpft rechtlich gegen einen Kondomhersteller

Kim Kardashian (45) steht erneut im Mittelpunkt eines juristischen Zwists, diesmal mit dem weltweit bekannten Kondomhersteller LifeStyles Healthcare. Die Reality-Unternehmerin hat im Juni und Juli über ihre Firma Kimsaprincess Inc. drei Markenanträge für ihre SKKN-by-Kim-Linie eingereicht, darunter Düfte, Nahrungsergänzungsmittel und Feuchtigkeitscremes. Jetzt bremst das Unternehmen diese Pläne aus. LifeStyles Healthcare legte formelle Widersprüche ein, weil SKKN ihrer Ansicht nach zu nah an der hauseigenen SKYN-Reihe liegt. Kim setzt im Verfahren auf die Promi-Kanzlei Dickinson Wright, während LifeStyles mit den Hollywood-Juristen von Greenberg Traurig kontert. Die Fristen für vollständige Widerspruchsbegründungen wurden verlängert, berichtet die Daily Mail.

Hinter LifeStyles steht seit 2022 der Private-Equity-Investor Linden Capital Partners aus Chicago. Kim wiederum baut ihr Pflege- und Beauty-Universum unter dem Dach von SKIMS weiter aus – doch beim Namen hakt es immer wieder. Schon 2022 musste sie SKKN by Kim aufgeben, nachdem Model Lori Harvey (28) mit ihrer Marke SKN by LH erfolgreich Druck machte und die Anträge fallen ließ. Parallel läuft derzeit ein weiterer Streit: Kimsaprincess Inc. bekämpft die Anmeldung "Kim K Bob Wigs" eines Onlineverkäufers aus China. Kims Anwalt argumentierte, es bestehe "der falsche Anschein einer Verbindung zu" Kim, was Fans ihrer Linien SKKN by Kim und Kardashian Beauty verwirren könnte.

Markenkonflikte sind bei den Kardashians keine Seltenheit. Kim und ihre Schwestern Kourtney (46) und Khloé (41), sowie Mutter Kris Jenner (70), schützen ihre Images und Marken mit eiserner Entschlossenheit. Vor wenigen Monaten verhinderten sie gemeinsam, dass eine Bloggerin den Begriff "Momdashian" für ihre Projekte eintragen ließ. Schwester Kylie Jenner (28) tritt ebenfalls regelmäßig als Klägerin auf, um ihre Markenrechte durchzusetzen. Doch abseits der Geschäftswelt präsentiert sich die Familie immer als vereint und steht über ihre bekannten Kanäle in engem Kontakt mit Fans. Für Außenstehende bleibt es bewundernswert, wie stark die Familie ihre Markenidentität schützt – auf Kosten schlafloser Nächte für ihre Anwälte.

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Oktober 2025

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

