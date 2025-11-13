"Krank": Ersin schießt nach Baby-News gegen Ex Sarah Joelle

Sarah Joelle Jahnel (36) hat kürzlich bekanntgegeben, dass sie wieder Nachwuchs erwartet. Der Vater ihres zweiten Kindes soll ihr neuer, noch unbekannter Partner sein, was sie selbst aber bislang nicht offiziell bestätigt hat. Diese Nachricht nahm ihr Ex-Freund Ersin, mit dem sie zusammen in der Show Das Sommerhaus der Stars auftrat, zum Anlass, um öffentlich gegen sie zu schießen. In einer Instagram-Story unter einem Artikel über ihre Schwangerschaft schrieb er: "Natürlich wollte sie es für sich behalten, weil sie in einer Beziehung war. Lasst uns mal zurückrechnen." Zusätzlich teilte er eine Einladungskarte zur Gender-Reveal-Party des Babys, die offenbar auf seinen Geburtstag datiert ist. Dazu kommentierte er: "Krank. Mein Geschenk also ein Kuckuckskind, danke."

Um das Ganze zeitlich besser einordnen zu können, teilte Sarah Anfang der Woche ein Statement via Instagram: "Da in den letzten Wochen zahlreiche Gerüchte und falsche Behauptungen über meine private Situation aufgekommen sind, spreche ich nun selbst", erklärte sie. "Ich bin schwanger, und da ich derzeit gemeinsam mit meinem Ex-Partner in einer TV-Produktion zu sehen bin, verstehe ich, dass dies bei einigen Menschen für Verwirrung sorgen kann." Nicht alle befürworten in diesem Kontext Ersins Verhalten in den sozialen Medien. Fatih Yüksel, ein enger Freund von Sarah, sprang ihr online zur Seite und kritisierte Ersin scharf. Er erklärte, dass die Schwangerschaft eindeutig nach deren Zeit im "Sommerhaus der Stars" zustande gekommen sei. Das könne sogar ein ärztliches Attest belegen.

Zudem griff Fatih Ersins Charakter an und nannte dessen Verhalten egoistisch und respektlos: "Dass du versuchst, daraus wieder ein Thema zu machen, um sie zu diffamieren, zeigt, was du für ein Mensch bist." In einem weiteren Post erinnerte er an frühere Vorfälle, bei denen Ersin gegenüber Sarah beleidigend geworden sei: "Komm klar, dass sie dich verlassen hat." Sarah Joelle, die 2009 mit ihrer Teilnahme an der sechsten Staffel DSDS bekannt wurde, sorgte bereits in der Vergangenheit mit ihrer turbulenten Beziehung zu ihrem Ex-Freund Ersin für viele Schlagzeilen. Trotz des öffentlichen Dramas versucht sie nun, sich auf die Ankunft ihres Kindes zu konzentrieren. Sarah hatte zuvor erklärt: "Nach den Dreharbeiten zum 'Sommerhaus' habe ich meine alte Beziehung beendet – eine viel zu lange andauernde, extrem toxische Beziehung." Für die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin scheint derzeit vor allem der Aufbau einer neuen familiären Basis an erster Stelle zu stehen.

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL Fatih Yüksel bei DSDS

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar