Nach Haft: Kida Khodr Ramadan hat endlich den Führerschein

Kida Khodr Ramadan (49) hat es endlich geschafft: Der Schauspieler, bekannt aus der Serie "4 Blocks", präsentierte voller Stolz seinen Führerschein auf Instagram. Mit den Worten "Schwöre, ist mir inzwischen wichtiger als ein deutscher Pass!" teilte er die frohe Nachricht mit seinen Followern. Nach einer turbulenten Vergangenheit, in der er wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sogar ins Gefängnis musste, darf er nun ganz legal am Steuer sitzen. Seine Freude über diese Errungenschaft ist klar erkennbar.

Bereits während seiner Zeit im offenen Vollzug begann Kida, den Führerschein zu machen. Die Haft, die im August 2024 begann und knapp ein Jahr später vorzeitig beendet wurde, hat ihn nach eigenen Aussagen wachgerüttelt. In Interviews berichtete der Schauspieler, dass er sich seitdem verändert habe. Er treibe Sport, achte auf seine Gesundheit und habe seine extremen Workaholic-Tendenzen hinter sich gelassen. Mit einem neuen Lebensstil und dem Führerschein in der Hand scheint er nun einen Weg eingeschlagen zu haben, der ihn in ruhigere Gewässer führt.

Dass Kida durch diese Erfahrungen gereift ist, passt zu einem Mann, der in der Vergangenheit immer wieder nach Perfektion strebte und Angst hatte, den Anschluss zu verlieren. Seine Karriere als Schauspieler und Regisseur drückte er stets mit vollem Einsatz voran, was ihn jedoch auch oft unter Strom setzte. Heute scheint er seine Prioritäten neu geordnet zu haben – Familie und Selbstreflexion stehen im Fokus. Mit einem Führerschein in der Tasche kann er nun beweisen, dass er gelernt hat und besser denn je bereit ist, Verantwortung in allen Lebensbereichen zu übernehmen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Horst Galuschka Kida Khodr Ramadan, 2024

Anzeige Anzeige

Das "4 Blocks"-Team bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2018

Anzeige Anzeige

IMAGO / Photopress Müller Kida Khodr Ramadan, 2019