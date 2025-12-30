George Clooney und Amal sind jetzt französische Staatsbürger

George Clooney (64) und Amal (47) sind jetzt offiziell Franzosen – zusammen mit ihren Zwillingen Alexander (8) und Ella (8). Laut einem am 27. Dezember im Journal officiel veröffentlichten Einbürgerungsdekret erhielt die Familie die französische Staatsbürgerschaft, wie das Magazin People unter Verweis auf die Unterlagen berichtet. Der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin haben mit ihren achtjährigen Kindern einen Hauptwohnsitz in Frankreich. George hatte erst kürzlich im französischen Radio eingeräumt, dass er noch immer ein paar Problemchen hat. "Ich liebe die französische Kultur, eure Sprache, auch wenn ich sie nach 400 Tagen Unterricht immer noch nicht gut beherrsche." Das hat der Entscheidung aber keinen Abbruch getan. Die Nachricht markiert für das Paar, das 2014 in Venedig geheiratet hat, einen besonderen Jahresausklang in ihrer Wahlheimat an der Côte d’Azur und in der Provence. Schon 2021 kaufte das Paar ein Anwesen in Südfrankreich, später folgte ein größeres Gut nahe Cannes.

Der wahre Grund für die Einbürgerung liegt in Georges Sorge um das Wohlergehen seiner Kinder. "Hier machen sie keine Fotos von Kindern. Es gibt keine Paparazzi, die an den Schultoren versteckt sind. Das ist Nummer eins für uns", erklärte er im französischen Radio. George war besorgt darüber, seine Kinder in Los Angeles, in der Hollywood-Kultur, großzuziehen: "Ich hatte das Gefühl, dass sie niemals eine faire Chance im Leben bekommen würden. In Frankreich kümmern sie sich nicht wirklich um Ruhm", sagte er in einem Interview mit Esquire. Alexander und Ella, deren Geburt 2017 George sogar im französischen Fernsehen bekannt gab, profitieren nun von einem Leben, in dem sie "nicht ständig auf ihren iPads hängen" und "mit Erwachsenen zu Abend essen und ihr Geschirr wegräumen müssen". Das französische Landleben tut der Familie gut – und George fährt sogar schon Traktor.

Hinter den Kulissen pflegen George und Amal in Frankreich ein bodenständiges Miteinander. Der Schauspieler hat sich in ihrer Gemeinde mit dem Bürgermeister angefreundet und schickte zu Neujahr eine Videobotschaft an die Nachbarn. Die Anwältin, die beruflich häufig reist, nutzt die ländliche Basis als ruhigen Gegenpol, während die Kinder nachmittags im Freien spielen können. Wenn die Familie nicht auf dem französischen Gut ist, zieht sie sich in ihr Haus an der Themse in England oder an den Comer See zurück. Freunde beschreiben das Paar seit Jahren als gesellig, aber privat – gemeinsame Abendessen, wenig Aufhebens, viele Routinen. Genau diese Mischung aus Rückzug und Nähe zur Dorfgemeinschaft scheint nun in einem französischen Pass ihren offiziellen Ausdruck gefunden zu haben.

Imago George und Amal Clooney auf dem Roten Teppich bei der Eröffnung des New York Film Festival

Getty Images George Clooney in Venedig, August 2025

ActionPress/ Backgrid Amal und George Clooney bei den Filmfestspielen von Venedig, 2024