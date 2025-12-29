Julian Claßen in Sorge: Schwangeren Palina geht es nicht gut

Wenige Tage nachdem Julian Claßen (32) und seine Freundin Palina die glückliche Nachricht, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, mit der Welt teilten, melden sich die Influencer mit beunruhigenden Neuigkeiten. "Gerade läuft leider nicht alles nach Plan. Es gibt leider größere Schwierigkeiten. Palina geht es nicht gut und wir warten auf Ergebnisse. Danke für eure Liebe und bitte gebt uns etwas Zeit", schreibt Julian in seiner Instagram-Story. Worum genau es geht, verrät er nicht. Auch erwähnt er das Baby nicht, weshalb nicht eindeutig ist, ob Palinas Zustand etwas mit ihrer Schwangerschaft zu tun hat.

Zeitgleich meldet sich auch Palina selbst in ihrer Story. "Ehrlicherweise verläuft gerade nicht alles nach Plan und uns/mir geht es emotional und körperlich gerade nicht so gut. Aufgrund starker Probleme und Schmerzen waren wir beim Arzt und gehen gerade in kleinen Schritten voran. Wir wissen gerade selbst nicht genau, was passiert, wir müssen abwarten und beten", erklärt sie. Ihre weiteren Worte lassen aber vermuten, dass ihr ungeborener Nachwuchs traurigerweise in Gefahr sein könnte: "Aber eines wissen wir, egal, was passieren könnte, wir bereuen es keineswegs, 'zu früh' etwas öffentlich gemacht zu haben: So viele Frauen gehen durch solch schwierige Phasen, oft ganz allein, oft still und im Verborgenen. Das wollten wir nicht. Wir haben gesagt, wir nehmen euch mit und auch jetzt in einer Situation, in der uns selbst nicht viel mehr als die Hoffnung bleibt."

Die große Schwangerschafts-Überraschung teilte das Paar am zweiten Weihnachtsfeiertag mit seinen Fans. Erst wenige Tage zuvor hatte Palina offen über ihren gesundheitlichen Zustand gesprochen: Sie leidet an PCO, einer hormonellen Störung, die unter anderem Auswirkungen auf den Zyklus und damit auch auf die Fruchtbarkeit haben kann. Lange habe sie gezögert, diesen Schritt zu gehen, doch der Wunsch, anderen Frauen in einer ähnlichen Situation Mut zu machen, habe sie letztlich dazu bewegt. In seinen aktuellen Social-Media-Storys verspricht das Paar, seine Fans auf dem Laufenden zu halten.

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen feiern Weihnachten

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025