Liebe im Überfluss: Ashanti und Nelly feiern Hochzeitstag

Ashanti (45) und Nelly (51) haben ihren zweiten Hochzeitstag am 27. Dezember mit einer opulenten Überraschung in den eigenen vier Wänden gefeiert – und wie! Der Rapper verwandelte das Zuhause des Paares in ein Meer aus Rosa und Rot: überall Blumen, unzählige Rosensträuße, ein Gang gesäumt von Kerzen und Rosenblättern, dazwischen schwebende Herzluftballons. Auf Instagram zeigte die Sängerin am 28. Dezember, wie sie mit einem rosafarbenen Bouquet in der Hand durch die Deko schreitet, sich vor Überwältigung die Hand vors Gesicht legt und schließlich ihrem Mann lachend in die Arme fällt. Ein Herz aus roten Rosen trug die Worte "Mrs. Haynes", ein Band an einem Strauß wünschte "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag!". "Gestern den ganzen Tag (und die ganze Nacht) im Moment gelebt. 27.12.25. Ich liebe dich, Babe!!", schrieb Ashanti zu dem Clip.

Der romantische Moment setzt eine lange Geschichte fort: Beide lernten sich 2003 bei einem Grammy-Pressetermin kennen, waren rund zehn Jahre liiert, trennten sich 2013 und fanden 2023 wieder zueinander – kurz darauf folgte die Hochzeit am 27. Dezember. Seitdem treten die Grammy-Gewinner wieder Seite an Seite auf und geben private Einblicke in ihr Familienleben. Im Video zur Jubiläumsüberraschung trifft Nelly seine Frau in der Mitte des Flurs, sie wiegen sich kurz im Takt, dann lässt der "Just a Dream"-Star Rosenblätter wie Konfetti auf Ashanti niederregnen. Zwischen Kerzenlicht und Blumenmeer wirkt der Hausflur wie ein roter Teppich in eigener Sache, geschmückt mit Herzen, Schriftzügen und funkelnden Details.

Privat genießen die beiden vor allem ihr Leben mit Sohn Kareem, den sie liebevoll KK nennen. Ashanti schwärmte jüngst darüber, wie aufmerksam der Kleine geworden ist, wie er zu Facetime greift und stolz im Bettchen steht, während beide jeden kleinen Fortschritt bejubeln. Nelly bezeichnete gemeinsame Zeit zuletzt als ihre wichtigste Tradition, weil die Terminkalender viel abverlangen und Zuhause der Ruhepol ist. Für Freunde und Familie sind Ashanti und Nelly bekannt dafür, große Gesten mit kleinen Ritualen zu verbinden: ein Tanz im Flur, gemeinsames Klatschen für KK, ein Abend ohne Ablenkung – und dann ein Jubiläum, das buchstäblich in Rosen badet.

Getty Images Ashanti und Nelly im November 2024

Instagram / ashanti Nelly und Ashanti im Mai 2024

Getty Images Ashanti und Nelly, 2008

