Prinz Harry und Meghans engster Vertrauter verlässt sie

Ein vertrauter Name zieht den Schlussstrich: James Holt, langjähriger Begleiter von Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41), gibt seinen Posten an der Spitze ihrer Stiftung Archewell auf. Der Kommunikationsprofi, der das Paar seit 2019 begleitet und bereits vor dem Abschied der beiden aus dem Königshaus an ihrer Seite stand, will mit seiner Familie nach London zurückkehren. Bekannt wurde James auch durch seine Auftritte in der Netflix-Doku "Harry & Meghan". Der Wechsel kommt in einer sensiblen Phase und lässt Fragen offen, wie es mit Archewell weitergeht. Der Zeitpunkt, die Nähe zu dem Paar, die transatlantische Entscheidung – all das sorgt für Gesprächsstoff.

In einem Statement würdigte James die gemeinsame Arbeit als "eines der großen Privilegien" seiner Karriere. Gegenüber der Daily Mail erklärte er: "Nach fünf unglaublichen Jahren in Los Angeles ist es Zeit, dass meine Familie nach London zurückkehrt." Er kündigte an, den Staffelstab in den kommenden Monaten mit "stolzem und optimistischem Blick" zu übergeben. James, der zuvor die PR für das Duo verantwortet hatte, wechselte 2021 in die operative Spitze der philanthropischen Projekte. Aus den Reihen der Stiftung heißt es, er werde Archewell Philanthropies bei künftigen humanitären Reisen weiterhin beraten. Zugleich berichten Quellen, James sei über das Timing seines Abschieds frustriert, weil Archewell derzeit eine Übergangsphase durchläuft und zuletzt weitere Führungskräfte wie Kirsten Slevin ausschieden. Dass er im November auf einem Teamfoto fehlte und zuletzt im Oktober mit dem Paar gesehen wurde, hatte Spekulationen befeuert.

Meghan und Harry bedankten sich öffentlich: "James war uns fast ein Jahrzehnt lang eine herausragende Stütze. Sein Enthusiasmus und sein Talent waren außergewöhnlich", ließen sie laut Mirror verlauten. James selbst erinnerte an seinen ersten Einsatz mit Harry zur Verbesserung der psychischen Versorgung für Soldaten und an jüngste Projekte für verletzte Kinder in Gaza. Über Meghan sagte er, er habe in der Schauspielerin "einen verwandten Geist" erkannt, der selbst in schwierigen Momenten Freude finde. Privat gilt er als jemand, der die beiden schützt und Nähe nicht zur Schau stellt. Wer ihn kennt, beschreibt einen Teamspieler, der lieber hinter den Kulissen Wirkung entfaltet als im Rampenlicht zu glänzen – eine Haltung, die ihn über Jahre zu einem Fixpunkt im Umfeld des Paares machte.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham, Dezember 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2020