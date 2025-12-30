Mandel-OP: ESC-Gewinner JJ verbrachte Weihnachten in Klinik

Ein paar Tage vor Silvester meldet sich ESC-Gewinner JJ (24) mit einer besorgniserregenden, aber kämpferischen Botschaft aus dem Krankenhaus. Der Sänger verbrachte die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr in der Klinik Donaustadt in Wien, wo ihm die Mandeln entfernt wurden. Auf Instagram zeigt sich Johannes Pietsch, wie JJ mit vollem Namen heißt, im Krankenhauskittel, noch sichtlich angeschlagen, aber mit gewohntem Humor. In dem Video tanzt er zu "Lush Life" von Zara Larsson (28) und erklärt seinen Fans, was passiert ist. Die Mandel-OP, die er sich wohl anders vorgestellt hatte, überschattet damit sein Jahresende.

Zu dem Clip schreibt JJ auf Instagram: "Meine Mandeln wurden mir herausgenommen. Eine der schlimmsten Erfahrungen, wenn nicht sogar DIE schlimmste Erfahrung meines Lebens." Und weiter: "Auf dem Weg der Besserung und bereits halb durch". Gleichzeitig richtet er liebevolle Worte an das Krankenhauspersonal: JJ bedankt sich ausdrücklich beim Team der Klinik Donaustadt dafür, dass es so gut auf ihn aufpasst. Trotz Schmerzen und Erschöpfung findet er zum Schluss seines Posts noch Platz für ein paar warme Worte und wünscht seinen Followern fröhliche Feiertage und "happy holidays".

Für JJ endet damit ein Jahr voller Extreme: Der Musiker, der den Eurovision Song Contest für Österreich gewinnen konnte, stand 2025 so sehr im Rampenlicht wie nie zuvor. JJ bezeichnet sich selbst gerne als Fan von Conchita (37) und Udo Jürgens (†80) und hatte in den vergangenen Monaten viel zu feiern, zahlreiche Auftritte und eine stetig wachsende Fangemeinde. Auf Social Media zeigt er sich oft nahbar, teilt nicht nur Bühnenmomente, sondern auch private Einblicke und kleine Alltagsfreuden. Und genauso persönlich kommt nun sein Krankenhausvideo daher, in dem der strahlende ESC-Star seine verletzliche Seite offenlegt und trotz schwieriger Umstände immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker JJ im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images JJ nach seinem Sieg beim Eurovision Song Contest 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images JJ im Mai 2025

JJ nimmt das Krankenhaus zur Weihnachtszeit mit Humor. Richtig so? Klar, wenn der Umgang damit für ihn so entspannt ist, umso besser! Ein wenig runterfahren und ruhige Erholung wäre besser. Ergebnis anzeigen