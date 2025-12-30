Die Autopsieberichte der Reiners bleiben unter Verschluss

Ein Richter hat die Akten im Mordfall um Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele versiegelt – die Autopsieberichte bleiben damit vorerst unter Verschluss. Die Entscheidung fiel am Montag, 29. Dezember, am Superior Court in Los Angeles, nachdem die Polizei einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Betroffen sind laut Gerichtsdokumenten, die unter anderem der Times vorliegen, sämtliche Ermittlungsunterlagen, Fotos und Notizen zum gewaltsamen Tod des Regisseurs und der Fotografin in deren Haus im Viertel Brentwood. Ihr Sohn Nick Reiner (32), der laut Anklage in den frühen Morgenstunden des 14. Dezember seine Eltern im Schlafzimmer mit einem Messer getötet haben soll, sitzt weiterhin in Haft.

Die Gerichtsmedizin erklärte in einem Statement, sie habe auf Anordnung der Polizei am 24. Dezember eine "Security Hold" verhängt. Zuvor waren Ursache und Art des Todes öffentlich einsehbar, inzwischen sind diese Angaben auf der Website entfernt worden. Die Polizei betonte gegenüber der Los Angeles Times, das Siegel solle sicherstellen, dass die Ermittler entscheidende Details zuerst erhalten. Dabei betonen sie jedoch: "Die Anordnung wurde nicht beantragt, um Transparenz zu untergraben."

Die Sterbeurkunden des verstorbenen Ehepaares sind aber öffentlich bekannt. Darin wurde offiziell bestätigt, dass der New Girl-Star und seine Frau vor ihrem Auffinden am 14. Dezember an "mehreren scharfen Verletzungen" verstorben sind, was in der Regel Schnitt- oder Stichverletzungen bedeutet. Angaben zu möglichen Drittbeteiligten beziehungsweise eine ausführliche Fallakte wurden von den Behörden bis zu diesem Zeitpunkt nicht freigegeben.

IMAGO / MediaPunch Rob und Michele Reiner, November 2015

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

