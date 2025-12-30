The-Chainsmokers-Star Drew Taggart heiratet in Costa Rica

Strand, Sonnenuntergang, Happy End: Drew Taggart (35) und Marianne Fonseca haben am letzten Dezember-Wochenende in Costa Rica geheiratet! Die Trauung des The Chainsmokers-Stars und des Models fand im kleinen Kreis statt, so wie es sich beide gewünscht hatten. In dem Video, das die frisch Vermählten zur Verkündung auf Instagram teilen, tanzen sie am Meer, neben ihnen zwei Pferde und Marianne springt ihrem Liebsten lachend in die Arme. "Wir sind verheiratet!", kommentierten sie ihren Beitrag stolz.

Die Hochzeit folgt etwas mehr als ein Jahr nach dem Antrag in Los Angeles, den Drew mit einem fünfkarätigen Diamantring besiegelte. Marianne erinnerte sich gegenüber People, wie überraschend dieser Moment war: Sie erwartete einen Mädelsabend mit ihrer Freundin Ivanka Trump (44), öffnete die Tür des Restaurants – und stand plötzlich Drew gegenüber. "Das Erste, was ich fragte, als ich ihn statt der Mädels sah, war: 'Was machst du hier?'", erzählte sie dem Magazin.

Die Verlobung blieb zunächst ganz unter ihnen und wurde erst anschließend mit Familie und Freundeskreis gefeiert. Genau diese intime Energie sollte auch die Hochzeit prägen: klein, persönlich, leicht und ohne großen Aufwand. Seit dem Antrag arbeitete die Brasilianerin an einer Vision, die Nähe statt Spektakel in den Mittelpunkt stellt. Marianne wollte "wirklich klein" feiern, "mit nur den Menschen, die wir wirklich lieben", erklärte sie People – sie wollte den Moment genießen und sich "verletzlich" im Kreise der Liebsten fühlen.

Getty Images Drew Taggart und Marianne Fonseca im Februar 2024

Instagram / drewtaggart Drew Taggart und Marianne Fonseca, Dezember 2025

Instagram / drewtaggart Drew Taggart und Marianne Fonseca im Dezember 2024