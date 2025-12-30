Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Drew Taggart
The-Chainsmokers-Star Drew Taggart heiratet in Costa Rica

The-Chainsmokers-Star Drew Taggart heiratet in Costa Rica

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 2 min

Strand, Sonnenuntergang, Happy End: Drew Taggart (35) und Marianne Fonseca haben am letzten Dezember-Wochenende in Costa Rica geheiratet! Die Trauung des The Chainsmokers-Stars und des Models fand im kleinen Kreis statt, so wie es sich beide gewünscht hatten. In dem Video, das die frisch Vermählten zur Verkündung auf Instagram teilen, tanzen sie am Meer, neben ihnen zwei Pferde und Marianne springt ihrem Liebsten lachend in die Arme. "Wir sind verheiratet!", kommentierten sie ihren Beitrag stolz.

Die Hochzeit folgt etwas mehr als ein Jahr nach dem Antrag in Los Angeles, den Drew mit einem fünfkarätigen Diamantring besiegelte. Marianne erinnerte sich gegenüber People, wie überraschend dieser Moment war: Sie erwartete einen Mädelsabend mit ihrer Freundin Ivanka Trump (44), öffnete die Tür des Restaurants – und stand plötzlich Drew gegenüber. "Das Erste, was ich fragte, als ich ihn statt der Mädels sah, war: 'Was machst du hier?'", erzählte sie dem Magazin.

Die Verlobung blieb zunächst ganz unter ihnen und wurde erst anschließend mit Familie und Freundeskreis gefeiert. Genau diese intime Energie sollte auch die Hochzeit prägen: klein, persönlich, leicht und ohne großen Aufwand. Seit dem Antrag arbeitete die Brasilianerin an einer Vision, die Nähe statt Spektakel in den Mittelpunkt stellt. Marianne wollte "wirklich klein" feiern, "mit nur den Menschen, die wir wirklich lieben", erklärte sie People – sie wollte den Moment genießen und sich "verletzlich" im Kreise der Liebsten fühlen.

Drew Taggart und Marianne Fonseca im Februar 2024
Getty Images
Drew Taggart und Marianne Fonseca im Februar 2024
Drew Taggart und Marianne Fonseca, Dezember 2025
Instagram / drewtaggart
Drew Taggart und Marianne Fonseca, Dezember 2025
Drew Taggart und Marianne Fonseca im Dezember 2024
Instagram / drewtaggart
Drew Taggart und Marianne Fonseca im Dezember 2024
Meint ihr, Drew und Marianne werden noch mehr Details zu ihrer Hochzeit preisgeben?
In diesem Artikel