Schreckmoment: Schwangere Gülcan Kamps ist im Bad gestürzt

Was für ein Schock! Gülcan Kamps (43), die ihr zweites Kind erwartet, musste in den vergangenen Wochen eine wahre Gesundheitsodyssee durchstehen. Auf Instagram wandte sie sich nun mit erschütternden Details an ihre Fans und schilderte den Horror-Dezember, der sie beinahe um den Verstand gebracht hätte. Für die Moderatorin wurde das heimische Bad zur Gefahrenzone, als sie ausrutschte und sich dabei eine schmerzhafte Prellung am Arm zuzog. "Nach dem Sturz habe ich am ganzen Körper gezittert. Ich denke vor Schreck", gestand sie ihren besorgten Followern.

Zunächst wollte die tapfere Moderatorin den Vorfall herunterspielen und zögerte, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Doch zum Glück siegte am Ende die Vernunft über den Stolz. "Also Mamis, falls ihr stürzt oder euch ganz unglücklich stößt – geht lieber zu einem kurzen Arztcheck. Man muss nämlich alles checken, auch ob irgendwo in Kindesnähe ein Hämatom entstanden ist", appellierte Gülcan eindringlich an andere werdende Mütter. Ihre Frauenärztin bestätigte ihr, dass die Entscheidung, sich untersuchen zu lassen, "richtig und wichtig" gewesen sei. Glücklicherweise konnte Entwarnung gegeben werden – sowohl Mutter als auch das ungeborene Baby waren wohlauf. Doch die Erleichterung währte nur kurz, denn das nächste gesundheitliche Drama ließ nicht lange auf sich warten. Wie aus dem Nichts erwischte Gülcan eine "krasse" Grippe, die sie wochenlang außer Gefecht setzte und bis zu den Weihnachtsfeiertagen anhielt. Die ersten drei Dezember-Wochen seien "gesundheitlich nicht der Hit" gewesen, fasste sie die schwere Zeit zusammen.

Gemeinsam mit Ehemann Sebastian Kamps und dem ersten Kind, das sie liebevoll "Mini-Kamps" nennt, verbrachte sie dennoch ein "richtig schönes" Fest, wie sie ihren Followern schrieb. Über Details zu ihrem ersten Nachwuchs, der im Dezember 2021 zur Welt kam, halten Gülcan und Sebastian sich weiter bewusst bedeckt. Ihr erneutes Babyglück teilte Gülcan erst an Halloween öffentlich, das Geschlecht bleibt vorerst ein Geheimnis. "Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS2 is coming", so Gülcan. Auf Instagram zeigt die Moderatorin ihren Alltag in gut dosierten Einblicken. Sebastian tritt nur selten öffentlich an der Seite seiner berühmten Frau auf – sein letzter gemeinsamer Auftritt mit Gülcan liegt bereits über zehn Jahre zurück, berichtet die Gala. Diese bewusste Zurückhaltung zeigt, wie das Paar sein Privatleben schützt und trotz Gülcans Prominenz eine normale Familienatmosphäre schaffen möchte.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eibner Gülcan Kamps, Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München