Pamela Anderson postet süßes Kinderfoto zu Dylans Geburtstag

Baywatch-Legende Pamela Anderson (58) zeigt der Welt einmal mehr, was für eine liebevolle Mutter sie ist! Ihr Sohn Dylan Jagger Lee (28) feiert seinen 28. Geburtstag – und die stolze Mama ließ es sich nicht nehmen, ihrem jüngsten eine herzzerreißende Liebeserklärung zu widmen. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein nostalgisches Throwback-Foto ihres Sohnes aus Kindertagen und überschüttete ihn mit den schönsten Worten, die eine Mutter nur finden kann. "Happy Birthday Dylan. Mein lieber Engel. Mein süßer Junge", begann Pamela ihre emotionale Botschaft. "Du bist eine so sanfte und weise Kraft in der Welt, ein Künstler mit einem guten Geschäftssinn und einer Selbstbeherrschung wie kein anderer", schwärmte sie weiter. Diese innige Verbindung zwischen Pamela und ihren Söhnen ist kein Geheimnis. In ihrem Buch "Love, Pamela" schrieb sie einst: "Sie haben mich gerettet. Ich will das nicht auf meine Kinder abwälzen, aber Kinder zu haben, hat alles verändert."

Dylan und sein älterer Bruder Brandon Thomas Lee (29) entstammen Pamelas turbulenter Ehe mit Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (63), die von 1995 bis 1998 dauerte und für unzählige Schlagzeilen sorgte. Doch aus dieser stürmischen Zeit gingen zwei junge Männer hervor, die heute das Herz ihrer berühmten Mutter höher schlagen lassen. "Brandon und Dylan sind wahre Wunder, wenn man ihren Genpool bedenkt", schrieb Pamela in ihrem Buch liebevoll über ihre Jungs. "Sie haben so viel durchgemacht, aber sie sind nicht voller Löcher." Besonders bemerkenswert ist, wie die beiden Söhne ihre Mutter in ihrer Karriere unterstützen. Brandon, der als Schauspieler und Produzent tätig ist, war maßgeblich daran beteiligt, dass Pamela ihre Rolle in "Die nackte Kanone" bekam. Die Unterstützung geht natürlich auch in die andere Richtung: Als Dylan sich 2024 mit seiner Freundin Paula Bruss verlobte, war Pamela außer sich vor Freude und kommentierte: "Ich freue mich so für euch!!! Ihr seid füreinander bestimmt ... Ich liebe euch beide – herzlichen Glückwunsch!"

Bei einer Pandora-Kampagne posierten Pamela und beide Söhne gemeinsam; Dylan wählte funkelnde Ringe als Symbol für seine Mutter, "weil sie mit der Zeit an Bedeutung gewinnt und immer besser wird", wie er laut People sagte. Trotz der engen Bindung zu ihren Söhnen gibt es auch Schatten in der Anderson-Lee-Familie. Das Verhältnis zwischen Pamela und ihrem Ex-Mann Tommy Lee ist derzeit angespannt. "Früher haben wir viel mehr miteinander geredet", erklärte Pamela kürzlich in einem Interview mit Andy Cohen (57). "In letzter Zeit ist das leider nicht mehr so. Ich wünschte, wir hätten momentan ein besseres Verhältnis." Diese Situation belastet die Schauspielerin sichtlich, besonders da sie auf ihr erstes Enkelkind von Dylan und Paula hofft. Die Söhne selbst scheinen jedoch über den Familienkonflikten zu stehen und konzentrieren sich darauf, ihre eigenen Wege zu gehen. Pamela sucht derweil nach einer neuen Liebe. Ihre Romanze mit Co-Star Liam Neeson (73) war nicht von Dauer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan Lee Jagger, Pamela Anderson und Brandon Thomas Lee bei der Fashion Week in Kopenhagen, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / pamelaanderson Pamela Anderson teilt ein Throwback-Bild von ihrem Sohn Dylan

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandon Thomas Lee, Pamela Anderson und Dylan Jagger Lee bei der US-Premiere von "The Naked Gun" im SVA Theatre in New York

Anzeige