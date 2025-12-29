Hochzeit im "Forsthaus Rampensau": Henna und Gina sagen "Ja"

In Folge 14 steht im Forsthaus Rampensau Germany neben Spielen und Streitereien auch Romantik auf dem Programm. Henna und Gina Beckmann (25) – die Turteltauben der diesjährigen Staffel – werden von der Produktion dazu animiert, ihren Worten Taten folgen zu lassen. In der vergangenen Folge sagten sie sich gegenseitig, dass sie sich heiraten möchten. Gesagt – getan: Es wird eine Zeremonie vollzogen, inklusive Traurede, Trauzeugen, Schleier und Hochzeitsgesellschaft.

"Wir wollten verkünden, dass wir heute heiraten", erzählt Henna strahlend vor versammelter Mannschaft. Die Begeisterung der Girls teilen aber nicht alle Rampensäue. "Das ist super cringe. [...] Wie ein Autounfall. Man wollte nicht hingucken, aber man musste", sagt Melina Hoch (29) zu dem Ganzen. Hennas Ex-Freundschaft-Plus Marc-Robin Wenz stimmt zu: "Alter, passiert das hier echt? Wo bin ich hier? Hab selten so eine Scheiße gehört." Von dem Unken lassen sich Henna und Gina aber nicht beirren: Ihr Eheversprechen, das sie vor Chris Manazidis als Trauredner ablegen, besiegeln sie mit einem leidenschaftlichen Kuss.

Auch wenn die Ehe ohne einen Standesbeamten natürlich nicht rechtskräftig ist, scheinen die Gefühle zwischen der ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin und der 25-Jährigen echt zu sein. Noch am selben Abend beschließen sie, dass sie sich außerhalb des Formats eine echte Beziehung zueinander vorstellen könnten. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt schon eine Menge Alkohol im Spiel zu sein scheint, beteuert Gina ihre ernsten Absichten. "Für mich ändert sich das nicht, weil ich mag dich wirklich so doll", verspricht sie. Ihre "Hochzeitsnacht" verbringen sie selbstverständlich zusammen. Es ist nicht das erste Mal, dass es zwischen ihnen heiß hergeht. Es bleibt aber alles jugendfrei. "Ohne Cams wäre das was anderes gewesen", gesteht Henna.

Collage: Instagram, Getty Images Henna und Gina Beckmann, Realitystars

Joyn Gina und Henna im "Forsthaus Rampensau Germany"

Joyn Leon Content, Henna Urrehman und Gina Beckiman im "Forsthaus Rampensau"-Whirlpool

