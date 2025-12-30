"Endgegner": Das belastet Melina Hoch in der Schwangerschaft

Allzu lange dauert es nicht mehr, bis Melina Hoch (29) ihr erstes Kind im Arm halten wird. Die fortgeschrittene Schwangerschaft bringt für die Reality-TV-Bekanntheit aber auch einige Beschwerden – unter anderem beeinflusst sie Melinas Schlaf in hohem Maße. "Also Schlafen ist irgendwie mein Endgegner. An die, die sagen 'schlaf noch mal richtig viel' oder 'genieß deinen Schlaf' – wie? Egal, wie kurz ich mit Baby schlafen werde, der Schlaf wird eindeutig besser sein. Keine Position ist gemütlich, wenn ich mich von der einen auf die andere Seite drehe oder zum fünften Mal nachts aufstehen muss, brauche ich gefühlt einen Kran", erzählt sie in ihrer Instagram-Story.

Generell sei ihr körperlicher Zustand inzwischen "echt anstrengend". "Wassereinlagerungen, Becken- und Fußschmerzen, immer außer Atem", zählt die 29-Jährige auf. Ein paar Wochen Schwangerschaft habe sie noch vor sich. Aufgrund ihres großen Respekts vor der Verantwortung als Eltern und den Beschwerden, die sie plagen, schwanke Melina ständig zwischen "ach, bleib noch ein paar Monaten drinnen" und "komm einfach morgen".

Wann genau ihr kleiner Junge das Licht der Welt erblicken soll, behalten Melina und ihr Freund Max Bornmann (29) für sich. Auch den Namen, den ihr Kind tragen soll, möchten sie nicht öffentlich machen. In Fragerunden gibt die werdende Mama aber regelmäßige Updates über ihre Schwangerschaft – und berichtete auch vom ersten Mal, als sie die Tritte des Babys spürte. "Anfangs etwas unheimlich, aber gleichzeitig auch wunderschön. Ich finde, man kann das Gefühl auch gar nicht so richtig beschreiben", verriet sie auf Instagram.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Dezember 2025

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Influencerin

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, Oktober 2025