John Singleton löst sich nach siebter Scheidung von Anwesen

John Singleton trennt sich von seinem Luxus-Anwesen in Killcare Heights an der Central Coast von New South Wales. Der 84-jährige Werbemogul bietet das von Star-Architekt Kevin Snell entworfene Domizil, bekannt als "The Pavilion", für 16 Millionen Dollar an. Das zweistöckige Anwesen verfügt laut Daily Mail über sechs Schlafzimmer, vier Badezimmer, eine private Gästewohnung sowie einen Magnesium-Pool und eine Tennisanlage. Bereits im August 2024 wurde das 2,7 Hektar große Anwesen ohne Erfolg zum Verkauf angeboten. John hatte die Immobilie 2023 für 15,85 Millionen Dollar erworben, kurz nach der Hochzeit mit seiner siebten Frau, Sarah Warry.

Die Ehe mit Sarah, einer Einheimischen aus der Region, hielt jedoch nur drei Monate. Im März 2024 bestätigte John die Trennung und gab dabei zu: "Alle hatten recht und wir waren falsch." Seine Aussage spiegelte die Einsicht wider, dass ihr Lebensstil nicht miteinander vereinbar war. Kennengelernt hatte das Paar sich in einer seiner Bars in Brisbane, als Sarah diese mit ihrem Stiefvater besuchte. Nach der blitzschnellen Scheidung im selben Jahr entschied sich John im August, das Anwesen erstmals zu verkaufen, fand jedoch keine Interessenten.

Der Multimillionär ist kein Unbekannter, wenn es um Liebesdramen geht. Er hat sechs gescheiterte Ehen hinter sich, darunter eine mit der Journalistin Liz Hayes. Seine erste Frau, Margaret Wall, nennt er bis heute "perfekt". Gemeinsam haben sie einen Sohn, Jack, der 1971 geboren wurde. John selbst hatte seinen Aufstieg in den 1970er- und 1980er-Jahren in der Werbebranche gefeiert und sich ein beeindruckendes Vermögen erarbeitet. Trotz seiner turbulenten Liebesgeschichte bleibt der Unternehmer für viele seiner früheren Partner ein charismatischer und liebenswerter Charakter.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Singleton bei der Premiere von "Bra Boys" im State Theatre in Sydney, 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images John Singleton in Brisbane, 13. Januar 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images John Singleton bei der Magic Millions Auktion in Brisbane, 2007

Anzeige

Was denkt ihr über Johns Entscheidung, sein Anwesen nach der siebten Scheidung zu verkaufen? Verständlich – nach so vielen Ehen passt das Haus wohl nicht mehr ins Leben. Übertrieben, ich wäre im Haus geblieben. Ergebnis anzeigen