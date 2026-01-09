Elena Miras hielt MLFL-Davids Emotionen für echt

Elena Miras (33) ist momentan in der Reality-Show Make Love, Fake Love zu sehen, wo mehrere Männer um ihr Herz kämpfen. Der Haken: Nicht alle Kandidaten sind tatsächlich Single. Besonders Kandidat David scheint es der Influencerin angetan zu haben. Doch ihr Favorit ist bereits vergeben. Auf Instagram beantwortete Elena nun eine Fanfrage, ob sie seine Emotionen während der Show für echt gehalten habe. "In der Sendung habe ich Davids Emotionen als echt wahrgenommen", schrieb Elena offen.

Im Laufe der Zeit habe sich ihr Eindruck jedoch stark verändert, wie sie weiter erklärte. Durch das, was passiert sei, habe sie gemerkt, dass wahres Mitgefühl ihrer Meinung nach auch einen respektvollen Umgang mit der Situation danach beinhalte. Böse Gefühle hegt sie dennoch nicht: "Da fließt kein böses Blut und keine Wut – eher Abstand und Gleichgültigkeit", betonte die TV-Bekanntheit und fügte hinzu, dass es ihr so am besten gehe. Wie diese Erkenntnis ihre weitere Wahl in der Sendung beeinflusste, ließ Elena allerdings offen.

Der Reality-Star ist bekannt für ihren starken Charakter und dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – sei es im Fernsehen oder auf ihren Social-Media-Kanälen. Ihre Fans schätzen an ihr besonders, dass sie auch schwierige Themen nicht ausklammert und ihre Erfahrungen ehrlich teilt. "Make Love, Fake Love" scheint für sie nicht nur eine Möglichkeit zu sein, die große Liebe zu finden, sondern auch, ihre Grenzen und Erwartungen neu zu definieren. Schon in der Vergangenheit sprach Elena öfter darüber, dass sie aus ehemaligen Beziehungen und TV-Formaten einiges über Vertrauen und Enttäuschungen gelernt habe. Bei "Make Love, Fake Love" scheint sie nun vor allem eines mitgenommen zu haben: einen klaren Fokus darauf, was sich für sie gut anfühlt – und wann Abstand die ruhigste Lösung ist.

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025

RTL Elena Miras mit David bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras mit Kandidat "Make Love, Fake Love"-David