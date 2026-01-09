Würde Elena Miras noch einmal in einer Datingshow mitmachen?

Die Frage kam direkt und unverblümt: Ob sie noch einmal bei einer Dating-Show mitmachen würde, wollte ein Fan von Elena Miras (33) in einer Instagram-Fragerunde wissen. Die Antwort der Reality-TV-Ikone ließ keinen Raum für Interpretationen: "Nein danke" – knapper und bestimmter hätte sie ihre Haltung nicht formulieren können. Gerade läuft Make Love, Fake Love, wo Elena im TV nach der großen Liebe sucht und mehrere Männer um ihr Herz kämpfen. Der Haken: Nicht alle Kandidaten sind tatsächlich Single. Nach dem Format scheint Elena endgültig genug von der Suche nach der großen Liebe im Fernsehen zu haben. Dabei ist die Schweizerin mit spanischen Wurzeln seit 2017 praktisch durchgehend in verschiedenen Reality-TV-Formaten präsent gewesen und hat sich einen Namen als eine der erfolgreichsten Teilnehmerinnen der Szene gemacht.

Elenas TV-Karriere begann mit einem spontanen Entschluss: "Ich war damals mit einer Freundin zu Hause, wir haben die Werbung gesehen und dann habe ich mich aus Spaß beworben – und zack, ging alles superschnell!", erinnert sich Elena an ihre Bewerbung für Love Island. Gemeinsam mit Jan Sokolowsky (36) gewann sie die erste deutsche Staffel der Dating-Show. In den folgenden Jahren sammelte Elena einen Erfolg nach dem anderen: 2019 gewann sie mit Ex-Partner Mike Heiter (33) Das Sommerhaus der Stars und moderierte sogar gemeinsam mit ihm die RTL+-Show "Just Tattoo of Us".

Doch mit der Liebe wollte es nie so richtig klappen. Mit "Love Island"-Siegerpartner Jan war es drei Tage nach dem Finale vorbei und auch mit Mike konnte sie ihr Glück nicht finden. Ihre Beziehung war geprägt von öffentlichen Streitigkeiten und endete 2020 in einem erbitterten Rosenkrieg um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Bei Promi Big Brother trafen die beiden erneut aufeinander – und Mike verlobte sich mit seiner heutigen Frau Leyla (29). Von 2021 bis April 2025 war Elena mit dem Schweizer Rapper Leandro Teixeira, bekannt als Xellen7, liiert – eine Beziehung, die vier Jahre hielt, bevor auch sie zu Ende ging.

Abseits der Kameras zeigt sich Elena gerne nahbar: Auf Social Media teilt die Reality-Darstellerin Einblicke in ihren Alltag als Mutter und in ihr Fitness-Programm, spricht über Routinen, die ihr Struktur geben, und bedankt sich häufig bei ihrer Community für Unterstützung. Freundschaften aus früheren TV-Projekten pflegt sie weiterhin, gemeinsame Abende oder kurze Urlaube landen regelmäßig in ihren Stories. Ihre Follower schätzen die Mischung aus glamourösen Momenten und kleinen Szenen aus dem Familienleben, die sie zwischendurch zeigt. Genau diese Nähe dürfte auch der Grund sein, warum eine kurze Antwort wie "Nein danke" sofort Wellen schlägt – denn Elena lässt die Menschen seit Jahren an ihren persönlichen Entscheidungen teilhaben.

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

Anzeige Anzeige

ActionPress Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, August 2024

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"