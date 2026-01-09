So viel nahm Kate Hudson für "Song Sung Blue"-Rolle zu

Für ihre Rolle in dem Film "Song Sung Blue" hat Kate Hudson (46) mit voller Hingabe eine bemerkenswerte Verwandlung durchgemacht. Die Schauspielerin verriet im Gespräch mit dem W Magazine, dass sie nicht nur sieben zusätzliche Kilos zulegte, sondern auch auf ihre übliche Hautpflegeroutine verzichtete. "Ich habe mich einfach treiben lassen und das Leben genossen", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie die Vorbereitung als befreiend erlebt habe. Die 46-Jährige spielt in dem musikalischen Film Claire Sardina, die zusammen mit ihrem Ehemann, verkörpert von Hugh Jackman (57), Teil der Neil Diamond-Tributband "Lightning & Thunder" war.

Kate beschrieb die Vorbereitung auf die Rolle als geradezu genussvolle Auszeit vom sonst streng geregelten Alltag. "Dieser Film hat Spaß gemacht – ich musste nicht darauf achten, was ich esse", sagte sie und erklärte, sie habe zugenommen, "um schön weich zu sein". Die Feiertage hätten perfekt dazu gepasst, Sport sei in dieser Zeit kaum ein Thema gewesen. Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie Disziplin und Workouts sonst durchaus mag. Für "Song Sung Blue" aber stand Authentizität im Vordergrund – inklusive naturbelassener Haut und ein paar Extrapfunden.

Kate, Tochter von Hollywood-Ikone Goldie Hawn (80), hat sich schon in verschiedenen Genres bewiesen, doch "Song Sung Blue" ist für sie eine Herzensangelegenheit. Die wahre Geschichte des Musikerpaares aus Milwaukee bot ihr die Möglichkeit, eine neue Seite ihrer Kreativität zu zeigen. Für sie bedeutete die Vorbereitung auf den Film nicht nur intensive musikalische Arbeit, sondern auch den Genuss von Freiheit und einem gelassenen Umgang mit sich selbst. In Interviews sprach sie enthusiastisch davon, dass jeder Prozess, ob emotional, körperlich oder künstlerisch, für diese besondere Rolle einen neuen Reiz hatte. Auch Hugh, der schon zuvor in musikalischen Rollen brillierte, betonte, wie bereichernd die Zusammenarbeit mit Kate für ihn war. Bei den Schauspielern stimmte die Chemie. "Song Sung Blue" ist demnach ein besonderer Film für die beiden Hollywoodstars, die durch das lange gemeinsame Tüfteln an den Songs und die intensiven Dreharbeiten inzwischen freundschaftlich miteinander verbunden sind.

Getty Images Kate Hudson bei den Golden Globes 2025

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson bei einem Gespräch über "Song Sung Blue" im 92NY in New York City

Getty Images Bei der Premiere von "Song Sung Blue" in New York: Kate Hudson auf dem roten Teppich