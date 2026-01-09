Das ist Julia & Tims Stärke als "TV Total Turmspringen"-Duo

Julia Römmelt (31) und Tim Kühnel machen ernst: Am 10. Januar steigen das Model und der Reality-TV-Star als Duo beim TV Total Turmspringen in Berlin auf den Startblock. Im Vorfeld sprachen die beiden mit Promiflash darüber, wie sie das Abenteuer angehen und welche Stolpersteine sie erwarten. Überraschend deutlich fällt ihre Einschätzung zur Teamdynamik aus. "Als Duo sehen wir ehrlich gesagt keine große Herausforderung, weil wir einfach ein sehr eingespieltes Team sind. Unsere Chemie stimmt, und daran zweifeln wir überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist unsere größte Stärke", erklären sie. Damit ist klar: Wer die beiden kennt, darf sich auf ein eingespieltes Miteinander freuen.

Trotz ihres selbstbewussten Auftretens kommen die zwei Influencer an einer Baustelle dennoch nicht vorbei. "Die einzige wirkliche Herausforderung für uns ist das Wasser selbst, da es einfach nicht unsere Sportart ist und wir beide keinen besonderen Bezug dazu haben", gesteht Julia ehrlich. Trotzdem bleibt sie im Promiflash-Interview zuversichtlich: "Aber was Teamwork, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung angeht, machen wir uns absolut keine Sorgen."

Dass Julia und Tim ein eingespieltes Team sind, kommt nicht von ungefähr. Die Social-Media-Bekanntheiten leben bereits seit einer Weile zusammen – als gute Freunde. Gemeinsam teilen sie sich eine Wohngemeinschaft auf Zypern. Im Interview mit Promiflash plaudert Julia aus, wie harmonisch die Zweisamkeit mit dem früheren Der Promihof-Teilnehmer abläuft: "Unser Zusammenleben ist eine glatte zehn von zehn. Es gibt keine Streitigkeiten oder Diskussionen."

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

