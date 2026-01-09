Das sind Matt Damons rührende Vaterweisheiten an Jason Kelce

Großer Hollywood-Besuch im Football-Podcast: Matt Damon (55) schaute beim Podcast "New Heights" vorbei und plauderte mit Jason Kelce (38) und Travis Kelce (36) über das wohl wichtigste Thema abseits von Leinwand und Spielfeld – das Leben als Vater. Die Folge erschien am Mittwoch, 7. Januar, und brachte schnell ans Licht, was Matt und Jason verbindet: Beide haben vier Töchter zu Hause. Während Jason mit Kylie Kelce (33) die Mädchen Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley großzieht, hat Matt mit seiner Frau Luciana Barroso (49) die Töchter Alexia, Isabella, Gia und Stella. Als Travis Kelce wissen wollte, welches "beste Girl-Dad-Mantra" Matt für Jason parat habe, lieferte der Filmstar einen Rat, der mitten ins Herz ging.

Zunächst winkte Matt in der Show ab: "Mann, ich hab nichts. Ich hab gar nichts für dich. Du bist mittendrin. Du bist mittendrin", sagte er im Gespräch. Jason konterte, er selbst rate meist: "Hör nicht auf die Ratschläge anderer", denn jedes Kind sei anders. Dann wurde Matt ernst und sprach über die "Anlage-Umwelt-Debatte". Er glaube inzwischen stark an das, was Kinder mitbringen: "Eure Kinder tauchen einfach auf – dieser Geist, diese Seele ist da, und sie werden tun, was sie tun werden. Die Erziehung ist sehr wichtig; ihr werdet dabei helfen, aber im Grunde sind sie von Anfang an so, wie sie sind." Und dann kam sein größter Tipp, den ihm einst ein Freund gab: "Nicht blinzeln." Der Moment dahinter: Tochter Gia habe sich das Schlüsselbein gebrochen, und als sie sich für die Schule fertig machte, bat sie ihn mit 17 plötzlich wieder, ihr die Haare zu bürsten. "Ich meine, ich hatte ihr seit, ich weiß nicht, acht oder neun Jahren nicht mehr die Haare gebürstet." Diese kleine Geste ließ ihn spüren, wie unmerklich die Zeit verrinnt. "Also blinzle nicht", fasste Matt zusammen.

Abseits des Trubels ihrer Karrieren verbindet Matt und Jason der lebhafte Alltag großer Familien: hektische Morgen, Stimmengewirr im Hintergrund und kleine Momente, die in Erinnerung bleiben. Jason schwärmt in seinem Podcast immer wieder von festen Alltagsritualen mit seinen Töchtern, während seine Frau Kylie auf Social Media Einblicke in das Familienleben gibt. Matt hingegen spricht nur selten über Privates. Umso deutlicher macht er bei solchen Gelegenheiten, wie sehr ihn das Vatersein prägt. Freunde beschreiben ihn als präsent und bodenständig – als jemanden, der Filmpremieren und rote Teppiche hintanstellt, wenn zu Hause Hausaufgaben, Zöpfe flechten oder Gute-Nacht-Geschichten anstehen. Genau diese Augenblicke, so lässt er durchblicken, seien die wichtigsten im Leben – und man dürfe keinen davon verpassen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Matt Damon und Jason Kelce

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

Getty Images Matt Damon mit seiner Frau und seinen vier Töchtern