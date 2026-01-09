Diese Stars könnten als Zeugen im Reiner-Mordprozess agieren

Der Doppelmord an Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele Singer Reiner (†70) ist für viele ihrer Wegbegleiter in Hollywood immer noch unbegreiflich. Nun könnten einige von ihnen in den Prozess gegen den tatverdächtigen Nick Reiner (32) verwickelt werden. Bei einer Anhörung am 7. Januar in Los Angeles wurde laut Us Weekly klar, dass bis zu zehn Zeuginnen und Zeugen im Fokus stehen könnten. Im Mittelpunkt stehen Stars wie die Komiker Bill Hader (47), Conan O'Brien (62), Larry David und Billy Crystal (77). Auch Schauspieler Eric Idle (82) sowie die Geschwister Romy Reiner (28) und Jake Reiner (34) könnten vor Gericht aussagen.

Laut mehreren Berichten waren Rob und Michele am Vorabend der Tat auf einer Weihnachtsfeier von Conan, zu der sie Nick mitbrachten. Gäste schilderten eine angespannte Stimmung und einen lautstarken Streit zwischen Vater und Sohn. Nick soll anschließend weitere Gäste angesprochen haben. Bill sei demnach von ihm mit den Fragen "Wie heißt du? Wie ist dein Nachname? Bist du berühmt?" bedrängt worden, bevor er davongestürmt sei. Larry und Billy wurden am Tag nach den Morden am Haus der Reiners gesehen und könnten daher in den Zeugenstand berufen werden.

Zuletzt gab es einige Änderungen bei der Verteidigung des 32-Jährigen. Am Mittwoch gab Star-Anwalt Alan Jackson bekannt, dass er sich aus dem Fall zurückziehen wolle. In einer Pressekonferenz betonte er dennoch, dass sein ehemaliger Klient "nicht schuldig" sei. Berichten von TMZ zufolge wird Nick nun von der Pflichtverteidigerin Kimberly Greene unterstützt, die 19 Jahre Berufserfahrung als Anwältin hat.

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Getty Images Conan O'Brien, Komiker

