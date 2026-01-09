Britney Spears plant Duett mit Sohn Jayden im Ausland

Britney Spears (44) hat ihre Fans mit einer besonderen Ankündigung überrascht. Die Sängerin plant, ihrem Sohn Jayden (19) ein weißes Yamaha-Flügelklavier als Zeichen für seine musikalische Begabung zu überlassen. In einem Instagram-Post vom 8. Januar zeigte sich die Sängerin begeistert von den Talenten ihres Sohnes: "Er ist ein großer Star, und ich bin so demütig, in seiner Gegenwart zu sein!" Außerdem deutete die 44-Jährige an, dass sie in Zukunft mit ihrem Sohn Musik aufnehmen möchte, allerdings in Ländern wie Großbritannien und Australien – nicht in den USA. Sie erklärte weiterhin, dass ihre Auftritte in den Vereinigten Staaten aus "sehr sensiblen Gründen" der Vergangenheit angehören.

Jayden, der gemeinsam mit seinem älteren Bruder Sean (20) Preston aus der Ehe von Britney und ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47) stammt, zeigt schon seit Längerem Interesse an Musik. Kevin selbst beschrieb das in seiner kürzlich erschienenen Biografie: "Er bekam die Gelegenheit, im Probenraum der Schulband herumzuexperimentieren, obwohl er keine Noten lesen konnte." Britney, die von ihrem "genialen" Sohn schwärmt, gab bekannt, dass sie sich auf eine musikalische Zusammenarbeit freue. Details zu dem gemeinsamen Projekt hielt die "Toxic"-Sängerin bisher jedoch geheim und verspricht, ihre Fans diesbezüglich auf dem Laufenden zu halten.

Privat zeigt sich Britney in ihren Posts vor allem als stolze Mutter, die die Erfolge ihrer Söhne genau beobachtet. "Ich habe einen Menschen gemacht. Einen lebenden, atmenden Menschen – und sogar zwei davon", schrieb sie im Frühjahr auf Instagram und betonte, wie unglaublich süß und charmant ihre Jungs seien. Die Sängerin teilt immer wieder, dass sie durch das Tanzen in ihren Social-Media-Clips alte Wunden heile und spricht offen darüber, wie sehr ihr die Kinder Halt geben. Während Sean Preston sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, scheint Jayden öfter in der kreativen Welt seiner Mutter aufzutauchen. Nun deutet vieles darauf hin, dass bald ein ganz besonderes Familienprojekt entstehen könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline im Jahr 2004