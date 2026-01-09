Yungblud feiert nackt: Yachtparty in Australien eskaliert

Yungblud (28) hat in Sydney die Hüllen fallen lassen – und die Hafenstadt staunte nicht schlecht. Der Musiker wurde am Wochenende bei einer ausgelassenen Yachtparty auf dem Wasser gesichtet, wo er, nur noch im Slip und zeitweise mit Handtuch in der Hand, fröhlich Drinks stemmte und lachte. Mit an Bord: die australische Künstlerin Dina Broadhurst, mit der der Brite eng plauderte und feierte. Paparazzi hielten den wilden Nachmittag auf dem Sydney Harbour mit Bildern fest, während der Popstar sich sonnte, tanzte und seine gute Laune kaum verbergen konnte. Ausgelassene Stimmung, enge Crew, viel Sonne – und ein Sänger, der sich sichtlich pudelwohl fühlte.

Die Aufnahmen zeigen, wie Yungblud seinen Hintern blitzen lässt, sich aber geschickt bedeckt hält, sobald die Kameras näher kommen. Das US-Portal TMZ beschrieb die Szene als "rowdy yacht party" und betonte, dass er seine intimsten Teile trotz aller Albernheit unter Kontrolle hielt. Parallel kursierten weitere Berichte, die die Anwesenheit von Dina hervorhoben – die gefeierte Fotokünstlerin und Designerin gilt in Sydney als Szenegröße. Während der Musiker gut gelaunt mit einem Glas in der Hand posierte, sorgten vor allem zwei Details für Gesprächsstoff: der knappe Slip-Look und das offensichtliche Generationen-Gap zwischen dem Popstar und der rund 30 Jahre älteren Begleiterin. In sozialen Netzwerken wurde prompt über Style, Partytempo und die Dynamik an Bord debattiert.

Dina, die als Künstlerin für ihre collageartigen, körperbewussten Arbeiten bekannt ist und als Mutter auch abseits der Galeriewelt viel Aufmerksamkeit erhält, bewegt sich seit Jahren selbstverständlich zwischen Kunstszene und Society. Yungblud wiederum kultiviert seit Beginn seiner Karriere einen freigeistigen Auftritt, experimentiert mit Mode und spielt gerne mit Tabus – von knalligen Outfits bis zu öffentlich zelebrierter Körperpositivität. In Interviews betonte der Musiker immer wieder, wie wichtig ihm Nähe zu seinem Umfeld ist. Wer ihn privat trifft, beschreibt ihn als energiegeladen, loyal und überraschend bodenständig. Auf einer sonnigen Yacht in Sydney kamen nun mehrere seiner Markenzeichen zusammen: Spaß, Spontaneität und das Talent, alle Blicke auf sich zu ziehen.

Getty Images Yungblud, Musiker

Getty Images Yungblud beim Coachella 2023

Getty Images Yungblud, Musiker

