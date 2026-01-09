Wegen Schumi: Ralf Schumacher schießt gegen Nico Rosberg

Ralf Schumacher (50) hat in einem neuen Interview ordentlich gegen Nico Rosberg (40) ausgeteilt – und das ausgerechnet wegen alter Geschichten über Michael Schumacher (57). Im Gespräch mit Sport 1 machte Ralf deutlich, wie sehr ihn die ständigen Anekdoten des Weltmeisters von 2016 nerven. "Er erzählt immer noch Geschichten über meinen Bruder – von angeblichen Psychospielchen auf Toiletten oder Parkplätzen", kritisierte Ralf. Besonders eine Toiletten-Story aus Monaco sorgt bei dem früheren Formel-1-Piloten für Ärger. Während Nico die Episode immer wieder in Interviews und TV-Auftritten erzählt, stellte Ralf nun klar, dass er dieses Bild von seinem Bruder so nicht stehen lassen will und konterte mit einem deutlichen Seitenhieb auf den früheren Mercedes-Star.

Auslöser ist Nicos bekannte Erzählung, Michael habe sich beim Grand Prix von Monaco auf der einzigen Toilette eingeschlossen und das Klopfen seines Teamkollegen einfach ignoriert, sodass Nico sein Geschäft schließlich in einer Ecke habe verrichten müssen. Für den heutigen Sky-Experten Ralf ist damit eine Grenze überschritten. Er stellte klar: "Ich kenne Michael. Der war da schon an einem ganz anderen Punkt seiner Karriere." Und setzte nach: "Letztlich hätte Nico einfach Gas geben müssen. Wenn er in Monaco hinter einem Über-40-Jährigen ist, sagt das genug." Gleichzeitig erkannte Ralf jedoch Nicos sportliche Leistung an: "Das muss man erst mal schaffen", sagte er über dessen WM-Triumph gegen Lewis Hamilton (41). Doch dann setzte er einen weiteren Seitenhieb und erklärte, Nicos Klagen würden mehr über dessen "Mindgames" verraten als über seinen Bruder.

Michael Schumacher, der als einer der größten Rennfahrer in die Geschichte der Formel 1 einging, bleibt eine prägende Figur in der Szene, auch wenn seit seinem schweren Ski-Unfall 2013 nichts Genaues über den Gesundheitszustand der Formel-1-Legende bekannt ist. Nicos Anekdoten und Ralfs Konter zeigen, wie sehr Schumi nach wie vor eine emotionale Rolle in der Motorsportwelt spielt. Nico, der bereits in jungen Jahren in der Formel 1 debütierte, hatte es als Teamkollege gegen Michael sicherlich nicht immer leicht. Die Geschichten, die er teilt, polarisieren aber offenbar – besonders bei Ralf, der seinem Bruder weiterhin treu zur Seite steht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralf Schumacher, ehemaliger Rennfahrer

Anzeige Anzeige

Getty Images Nico Rosberg, Investor

Anzeige Anzeige

NIEDERMÜLLER,THOMAS / Action Press Nico Rosberg und Michael Schumacher