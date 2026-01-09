Brooklyn Beckham will nur noch über Anwälte kommunizieren

Der Familienstreit zwischen Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seinen berühmten Eltern David (50) und Victoria (51) hat eine völlig neue Dimension erreicht. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Hobbykoch im vergangenen Sommer einen Anwaltsbrief an seine Eltern geschickt und verlangt, dass jegliche Kommunikation nur noch über seine Rechtsvertreter von Schillings laufen soll. Diese drastische Maßnahme schockierte selbst die krisenerprobten Beckhams, die bereits seit Jahren mit dem Zerwürfnis zu ihrem Sohn kämpfen. Die rechtlichen Schritte erfolgten ohne jede Rechtsgrundlage und waren lediglich eine Bitte – dennoch zeigen sie, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen dem Fußball-Star und seinem Erstgeborenen mittlerweile ist.

Die Situation spitzte sich kurz vor Weihnachten weiter zu, als Brooklyn seine Familie auf Instagram blockierte – einschließlich seiner Brüder Romeo (23) und Cruz (20). Victoria und David hatten zuvor regelmäßig seine Koch-Posts angeschaut und geliked, was Brooklyn als Verletzung seiner Privatsphäre empfand. Er wollte nicht mehr online genannt werden. Besonders brisant: Brooklyn und Nicola (31) sollen laut Quellen jeden Morgen mit Sorge aufgewacht sein, was über Nacht über sie gepostet werden könnte. "Es würde wirklich im Weihnachtsgeist liegen, wenn die Beckhams sie jetzt einfach in Ruhe lassen könnten", zitierte eine Quelle die Stimmung des jungen Paares in der Daily Mail. Der Grund für Brooklyns harte Haltung liegt in einer Serie von "bösartigen Briefings" über Nicola, die er seinen Eltern zuschreibt. Dabei wurde sogar behauptet, er sei eine "Geisel", die von seiner Ehefrau kontrolliert werde. Die Beckhams hatten sich über Jahre als eng verbundener Clan präsentiert, von gemeinsamen Urlauben bis hin zu stylischen Auftritten auf roten Teppichen. Victoria erzählte in Interviews immer wieder, wie stolz sie auf ihre vier Kinder sei, während David seinen ältesten Sohn gern bei Modeprojekten oder auf dem Fußballplatz unterstützte.

Trotz aller Bemühungen der Beckham-Eltern, eine Versöhnung herbeizuführen, scheinen alle Brücken abgebrochen. David und Victoria luden Brooklyn sogar zu der Zeremonie ein, bei der der Ex-Fußballer seinen Ritterorden erhielt, doch er lehnte kategorisch ab. Auch zu Davids 50. Geburtstag im vergangenen Sommer blieben Brooklyn und Nicola demonstrativ fern. "Nach diesem Brief hatten sie keine andere Möglichkeit, ihn zu erreichen. Was sollten sie also tun? Sie sind natürlich völlig verwirrt und am Boden zerstört angesichts dieser neuesten Wendung der Ereignisse", verriet eine Quelle der Sun. Sogar Promi-Koch Gordon Ramsay (59) versuchte angeblich, Victoria aufzumuntern, indem er scherzte: "Du hast eine Fehde... aber ich habe das ganze Top Trumps-Deck!" – eine Anspielung auf seine eigenen zahlreichen Familienstreitigkeiten. Die einzige Hoffnung liegt darin, dass Brooklyn noch Kontakt zu seinen Großeltern hält, da er "absolut verrückt nach ihnen ist" und weiß, "wie viel Schmerz das allen bereitet".

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, November 2025