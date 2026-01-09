Justin Bieber plant wohl großes Comeback auf UK-Festival

Justin Bieber (31) steht offenbar kurz vor einem spektakulären Comeback auf einer britischen Bühne: Laut einem Bericht der britischen The Sun verhandelt der Sänger derzeit über einen exklusiven Headliner-Auftritt bei einem Festival im Vereinigten Königreich. Im Gespräch ist ein Konzert in London im Rahmen von "British Summer Time" im Hyde Park, das im Juni und Juli stattfinden soll. Möglich wäre auch ein einzelner Stadion-Gig in der Hauptstadt. Damit könnte der 31-Jährige neun Jahre nach seinem letzten großen UK-Konzert wieder vor britischen Fans stehen. Offiziell bestätigt ist bisher nichts, doch im Raum steht ein Auftritt, der als sein großes Bühnen-Comeback in Großbritannien gehandelt wird.

Wie das Medium weiter berichtet, soll Justin womöglich neben Stars wie Lewis Capaldi (29), Maroon 5 und Pitbull (44) auf dem Line-up landen. Der Kanadier ist bereits als Headliner für das Coachella Festival in Kalifornien im April angekündigt, weshalb sein Team laut einem Insider darauf achtet, den Terminkalender nicht zu überfrachten. "Sein Team möchte keinesfalls, dass er überlastet wird. Aber die Verantwortlichen denken, dass sie ihn letztlich zurückholen können. Darauf haben sie schon lange gewartet", zitiert die Zeitung eine Quelle. Hinter den Kulissen sollen neben "British Summer Time" auch Gespräche über einen Auftritt beim neuen "Roundhay Festival" in Leeds laufen, bei dem Pitbull und Lewis Capaldi bereits zugesagt haben.

Ein mögliches UK-Comeback hätte für Justin auch persönlich eine besondere Bedeutung. 2023 musste er die britischen Termine seiner "Justice World Tour" absagen, darunter mehrere Shows in der Londoner O2-Arena, weil er an einer durch das Ramsay-Hunt-Syndrom ausgelösten Gesichtslähmung litt. In einem emotionalen Instagram-Video erklärte er damals: "Ich habe das sogenannte Ramsay-Hunt-Syndrom. Es stammt von einem Virus, das die Nerven im Ohr und im Gesicht angreift und eine Lähmung verursacht. Parallel dazu hat sich sein Privatleben stark verändert: Mit seiner Frau Hailey, die er 2018 heiratete, wurde er im August 2024 Vater des kleinen Jack Blues.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

ActionPress / Backgrid Justin Bieber im April 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues