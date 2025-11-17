Journalist Roozbeh Farhangmehr soll Rapper verprügelt haben

Vor dem Amtsgericht Köln hat am Freitag der Prügelprozess gegen Roozbeh Farhangmehr (46) begonnen. Dem Hip-Hop-Journalisten und großen Bruder von Musiker Sinan-G (38) wird von der Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Im Dezember 2023 soll es vor einem Kölner Club zu einem Angriff auf den Rapper Twizzy, bürgerlich Gian-Paul N., gekommen sein. Wie Bild die Anklage zitiert, waren mehrere Maskierte beteiligt, aber auch Roozbeh selbst soll ordentlich zugelangt haben. Die mutmaßlichen Mittäter sind bislang unbekannt. Roozbeh, auch bekannt als Rooz Lee, erschien zum Prozessauftakt, äußerte sich jedoch zunächst nicht. Sein Verteidiger stellte in Aussicht, dass er sich im Verlauf des Verfahrens erklären könnte.

Twizzy schilderte vor Gericht, dass er bei dem Angriff unter anderem Prellungen am Kopf, einen Riss im Schulterblatt sowie eine Gehirnerschütterung erlitt. Er erklärte zudem, seit dem Überfall an Panikattacken und Schlafstörungen zu leiden, was ihn zeitweise daran hinderte, seinem Beruf als selbstständiger Finanzberater nachzugehen. Der Rapper berichtet weiter, dass Rooz und er zuvor in den sozialen Medien aneinandergeraten seien: "Er hat meine toten Eltern beleidigt", erinnert sich Twizzy. Da sich beide an besagtem Abend beieinander entschuldigten, traf ihn der Angriff nach dem Clubbesuch unerwartet: "Als meine Freunde und ich raus sind, sahen wir, wie er telefonierte. Keine zehn Sekunden später traf mich der erste Schlag", so der Rapper.

Roozbeh hat einen Magisterabschluss in Sozial- und Kommunikationswissenschaften und ist als Redakteur bei HipHop.de tätig. Über die vergangenen Jahre interviewte er zahlreiche Künstler aus der deutschsprachigen Hip-Hop-Szene, versuchte sich aber auch selbst als Rapper, als er 2018 seine Debütsingle mit MoTrip (37) veröffentlichte. Twizzy hingegen ist seit 2012 als Battle-Rapper aktiv und veröffentlichte 2019 sein erstes Album. Nach dem mutmaßlichen Angriff suchte der Rapper die Öffentlichkeit und berichtete in einem Livestream von Bushido (47) über den Abend: "Er ist ein Kollege", sagte Twizzy in dem Stream. In der Szene war die Fehde der beiden zuvor schon aufgefallen. Veranstalter sprachen nach dem Vorfall mit Beteiligten; aus diesem Umfeld hieß es, dass Roozbeh später für bestimmte Events von der Gästeliste gestrichen worden sei.

Imago Roozbeh Farhangmehr, Mai 2024

YouTube / cashisderking Rapper Twizzy im April 2024

Imago Sinan-G (Sinan Farhangmehr) und sein Bruder Roozbeh Farhangmehr in Köln im Februar 2023

