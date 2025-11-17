Glenn Close lobt Kim Kardashians Rolle in "All's Fair"

Glenn Close (78) hat sich entschieden, ihre Kollegin Kim Kardashian (45) angesichts der harten Kritik an der neuen Serie "All's Fair" öffentlich zu verteidigen. Im Gespräch mit dem Guardian lobte die Schauspielerin nicht nur die Serie, sondern auch die Performance des Realitystars. "Ich schwöre bei Gott, ich habe alle neun Episoden gesehen und sie ist verdammt gut", erklärte Glenn. Die Hulu-Serie, die seit dem 4. November verfügbar ist, habe für sie sowohl aufregende als auch berührende Momente. Kim, die als Anwältin Allura Grant an der Seite von Naomi Watts (57) und Niecy Nash auftritt, beeindruckte Glenn besonders durch ihre Herangehensweise und ihr Engagement.

Obwohl Kim in der Vergangenheit keine große Schauspielkarriere verfolgte, sieht Glenn dies nicht kritisch. Sie hob positiv hervor, dass Kim sich mit "wirklich guten Leuten" umgeben habe, um ihre Rolle zu meistern. Zudem machte die Zusammenarbeit mit dem Social-Media-Star für Glenn besonderen Spaß. "Sie ist sehr smart und sehr gewissenhaft, vor allem im Umgang mit ihren Kindern", fügte die Oscar-Preisträgerin hinzu. Während der Dreharbeiten sei Kim intensiv mit ihrem Jurastudium beschäftigt gewesen. Immer wieder nutzte sie Pausen am Set, um mit Karteikarten zu lernen – ein Detail, das Glenn ebenfalls lobend erwähnte.

Die Serie "All's Fair" steht seit ihrem Start stark im Fokus der Öffentlichkeit, allerdings sind die Meinungen gespalten. Während Glenn sich als leidenschaftliche Fürsprecherin zeigt, hagelte es seit der Premiere harsche Kritik von der Presse. Für Kim bedeutet diese Rolle jedoch eine weitere Gelegenheit, über die Grenzen des Reality-TVs hinauszuwachsen. Die Unternehmerin verbindet gerne ihren beruflichen Ehrgeiz mit ihrem Leben als vierfache Mutter. Sie beweist damit einmal mehr, dass sie sich von negativen Stimmen nicht beirren lässt und ihren Weg konsequent weitergeht.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Glenn Close und Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "All's Fair" bei der Premiere in Paris

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star