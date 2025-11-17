Zweites Temptation-Lagerfeuer: Laurenz Pesch rastet aus

Eskalation am zweiten Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P.: Laurenz Pesch sitzt solo Moderatorin Janin Ullmann (44) gegenüber, als plötzlich Clips seiner Freundin Brenda Brinkmann über die Leinwand flimmern. In den Aufnahmen aus der Frauen-Villa spricht Brenda über eine alte Geschichte von einer Sportmesse, Socials mit einer Fremden und einen Streit, bei dem sie sich mit seinem Handy im Bad eingeschlossen habe. Während Laurenz zunächst ungläubig lacht, wird die Stimmung schlagartig frostig, als Brenda nachlegt: "Laurenz wird nie wieder, so wahr ich hier sitze, meine Priorität sein." Als sie außerdem behauptet, er habe ein Problem mit ihrem Erfolg, reißt es Laurenz aus der Fassung. "Das stimmt nicht! Stimmt nicht!", brüllt er, fuchtelt mit der Hand, springt auf und schlägt wütend auf die Kissen der Couch ein.

Im weiteren Verlauf wird es noch persönlicher. Laurenz kontert Brendas Vorwurf, er ruhe sich in der Beziehung aus und könne ohne ihr Social-Media-Einkommen nicht auskommen, mit einer lautstarken Abrechnung. "Die kann nicht davon leben! Ich bezahle doch alles für dich! Mäuschen, ich bezahle Miete, ich zahle alles für dich!", schreit er in Richtung Bildschirm. Als Brenda im Clip ankündigt, ihr nächster Partner werde "so krasse Aufmerksamkeit" bekommen, starrt der Reality-Star mit aufgerissenen Augen, schüttelt den Kopf und wirkt sichtbar getroffen. Gleichzeitig räumt er im Gespräch ein, dass es den Aufreger um die Badezimmertür gegeben habe. "Es stimmt. Da hatte ich einen Komplett-Flipper", sagt Laurenz, betont aber, es sei das einzige Mal gewesen, dass seine Wut die Kontrolle übernommen habe. Er habe sich tausendmal entschuldigt und bemühe sich seitdem, Brenda Sicherheit zu geben.

Nach dem Lagerfeuer wirkt Laurenz zusammengerissen, aber innerlich brodelnd. "Ich werde nicht aus der Emotion heraus handeln, das mache ich nicht. Aber ich werde darüber nachdenken, und meine Schlüsse ziehen", sagt er, und spricht von "tiefen Grenzen", die überschritten worden seien. Im Einzelinterview nennt er sich "enttäuscht" und erklärt, er kenne Brenda so nicht. Die Influencerin und der Reality-TV-Star hatten ihre Beziehung in der Vergangenheit wiederholt öffentlich gemacht, zugleich aber klare Regeln für die Show vereinbart. Laurenz betont, er halte sich an den Deal, nicht schlecht übereinander zu sprechen.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

RTL Laurenz Pesch beim Solo-Lagerfeuer von "Temptation Island V.I.P." , 2025

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025