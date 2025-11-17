"Jackass"-Star Johnny Knoxville hat seine Emily geheiratet

Johnny Knoxville (54) hat seiner langjährigen Freundin Emily Ting das Jawort gegeben und die freudige Nachricht nun in einem Instagram-Post mit seinen Fans geteilt. In einer intimen Zeremonie, die von Kultregisseur John Waters geleitet wurde, besiegelte das Paar sein Liebesglück. "Heute haben Emily und ich geheiratet und ich bin der glücklichste Kerl im Universum", schrieb er begeistert. Die Feierlichkeiten fanden im Kreise von Familie und Freunden statt, wie der 54-Jährige weiter enthüllte. Mit seinem typischen Humor verabschiedete er sich schließlich von seiner Community: "Es ist unsere Hochzeitsnacht, also tschüss Instagram. Liebe an alle, wahoooo!!!"

Emily, die frischgebackene Frau des Jackass-Stars, ist keine Unbekannte in der Filmwelt. Die in Los Angeles lebende Kostümdesignerin traf Johnny 2022 bei den Dreharbeiten zu "Jackass Forever". Doch sie ist nicht nur hinter den Kulissen erfolgreich tätig – sie schrieb und führte bei gefeierten Filmen wie "The Distance Between" und "Go Back to China" Regie. Für den Comedian ist es bereits die dritte Ehe. Aus seinen zwei vorigen Ehen hat er drei Kinder, die heute 28, 14 und 12 Jahre alt sind. Prominente Freunde und Fans kommentierten den romantischen Post mit Glückwünschen. Ein Nutzer brachte es auf den Punkt: "Traumhochzeitsminister, wow!"

Seine zweite Ehe ist allerdings noch gar nicht lange her. Erst vor einem Jahr hatte Johnny die Scheidung von Naomi Nelson offiziell abgeschlossen. Nach zwölf Jahren Ehe trennten sich die Regisseurin und der TV-Star, weil sie sich auseinandergelebt hatten. Laut Gerichtsunterlagen, über die TMZ berichtete, trafen beide eine schriftliche Einigung über Eigentumsrechte sowie das gemeinsame Sorgerecht für ihre beiden Kinder Rocko und Arlo. Die Bedingungen zur Regelung von Unterhalt und Sorgerecht wurden zwar nicht öffentlich gemacht, aber der dreifache Vater betonte schon damals, dass das Wohl der Kinder an erster Stelle steht.

Instagram / johnnyknoxville Johnny Knoxville, seine Frau Emily Ting und Kultregisseur John Waters, November 2025

Getty Images Johnny Knoxville und Emily Ting bei der Weltpremiere der Serie "The Studio" in Los Angeles, 2025

Getty Images Johnny Knoxville und Naomi Nelson mit ihren beiden Kindern im Juni 2015

