Wegen Fehlgeburten: Penn Badgley und Domino fast getrennt

Schauspieler Penn Badgley (39) und seine Ehefrau, Sängerin Domino Kirke (41), haben schwierige Zeiten hinter sich. In einem Podcast sprach Penn kürzlich offen darüber, wie zwei aufeinanderfolgende Fehlgeburten ihre Beziehung bis an die Grenzen brachten. "Wir standen kurz vor der Trennung", offenbarte der You-Star im Gespräch mit Gastgeberin Zibby Owens im "Totally Booked"-Podcast. Insbesondere die Isolation, die mit dem Verlust einherging, habe die Beziehung belastet. Diese tragischen Erfahrungen ereigneten sich, bevor Domino schließlich mit ihren inzwischen geborenen Zwillingssöhnen schwanger wurde, die sie dieses Jahr willkommen hießen.

Domino, die auch als Doula tätig ist, hatte bereits im Jahr 2020 auf Instagram über die Fehlgeburten gesprochen. In ihrem Post schrieb sie damals, wie schwer es für sie war, nach den Verlusten wieder auf eine Schwangerschaft zu vertrauen. "Nach zwei Fehlgeburten in Folge waren wir bereit, alles aufzugeben", gestand sie. Es war eine besonders herausfordernde Zeit für das Paar. Penn, der damals noch keine biologischen Kinder hatte, beschrieb die Situation als einen "Wendepunkt". Heute teilt das Paar die Freude über ihre gemeinsamen Zwillinge, einen vierjährigen Sohn und Dominos Sohn aus einer früheren Beziehung.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2017 haben Penn und Domino viele Facetten des Lebens miteinander geteilt. Domino, die in künstlerischen Kreisen bestens vernetzt ist, kommt aus einer musikalischen Familie und hat einen starken Bezug zur Verbindung von Körper und Geist durch ihre Tätigkeit als Geburtsbegleiterin. Penn, bekannt für seine vielseitigen Rollen, hat mit der Veröffentlichung seines Essays "Crushmore: Essays on Love, Loss, and Coming-of-Age" weitere Einblicke in persönliche Erfahrungen gegeben. Trotz ihrer Herausforderungen haben die beiden gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt und Resilienz sind, selbst in den schwierigsten Lebenslagen.

Getty Images Domino Kirke und Penn Badgley, April 2025

Instagram / domino_kirke_badgley Penn Badgley und Domino Kirke, August 2025

