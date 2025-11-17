Will Edda Pilz ihren Ex Micha hier etwa als schwul outen?

Der Rosenkrieg zwischen Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27) scheint jetzt richtig schmutzig zu werden. Die beiden zoffen sich schon die vergangenen Wochen im Netz. Nun postete die Influencerin ein Video bei TikTok, in dem sie sich die Haare glättet. Dazu schreibt sie auf Englisch: "Making my hair straight because he wasn't". "Straight" meint hier aber offenbar nicht das Glätten, sondern den englischsprachigen Ausdruck für heterosexuell. Ihre Community vermutet direkt, dass Edda hier auf ihren Ex Micha anspielt und darauf, dass er eventuell auf Männer steht. Die Spekulationen befeuert sie zusätzlich in den Kommentaren mit Sätzen wie "Als ich verstanden habe, dass er Frauen hasst, weil er tatsächlich schwul ist. Bin stolz auf dich, Babe" und "Ich wurde noch nie so verliebt angeschaut wie sein bester Freund". Einen Namen nennt sie allerdings nicht.

Ihre Follower feiern den Clip und unterstützen Edda in den Kommentaren. Viele meinen zudem, dass sie es ihm schon vorher angesehen haben. "Girl, ich wusste es. Allein, wie er die ganze Zeit bei den Jungs gehangen und immer deren Bestätigung gesucht hat", meint ein User und bezieht sich dabei wohl auf die Teilnahme des Ex-Paares am Sommerhaus der Stars. Andere fragen nach Details: "Bitte erzähl uns mehr, Edda, ich hatte schon so ein Gefühl." Aber nicht jeder findet den Umgang der beiden gut. "Verstehe nicht, warum man sich nach Beziehungen gegenseitig so fertig machen muss – man hat sich einfach mal geliebt", kommentiert ein weiterer Nutzer.

Dass die Beziehung zwischen Edda und Micha zerbrechen würde, deutete sich schon im Sommerhaus an – obwohl sie die Show gewinnen konnten. Danach bestätigten die beiden zwar nicht offiziell, dass alles aus ist, aber mittlerweile scheint es offensichtlich. Denn sie werden nicht müde, sich Vorwürfe zu machen. Unter anderem erzählte Edda bei Instagram, dass ein heimlich aufgenommenes Video von ihr von einem Fake-Account im Netz veröffentlicht wurde. Sie deutet an, dass Micha dahinter stecken könnte, nannte allerdings auch hier nicht seinen Namen: "Stellt euch vor, ihr erstellt mit der Mail-Adresse eurer neuen Freundin einen solchen Account – WTF." Micha wehrte sich gegen die Anschuldigung, betonte, er habe das Video nicht hochgeladen, und erklärte zudem, es sei keineswegs eine heimliche Aufnahme gewesen.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und Micha Klotz im November 2024

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025