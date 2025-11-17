"Polizeiruf"-Schauspieler Felix Eitner mit 58 verstorben

Traurige Nachrichten aus der deutschen Film- und Fernsehwelt: Schauspieler Felix Eitner ist tot. Wie die ZAV-Künstlervermittlung München unter Berufung auf seine Angehörigen jetzt bestätigte, starb der gebürtige Friedrichshafener bereits am 8. November 2025 in seinem Wohnort Memmingen – er wurde nur 58 Jahre alt. Weitere Details zu den Todesumständen wurden nicht bekannt gegeben. In Erinnerung bleibt seine beeindruckende Karriere, die ihn über Jahrzehnte hinweg zu einem bekannten Gesicht im deutschen Fernsehen machte.

Vielen Zuschauern dürfte Felix besonders aus zwei bekannten Polizistenrollen vertraut sein: Im Schweriner "Polizeiruf 110" spielte er von 2006 bis 2009 Ermittler Markus Tellheim. Große Popularität brachte ihm außerdem seine langjährige Rolle als Hauptkommissar Paul Kleinert in der Vorabendserie "Alles Klara" ein, in der er zwischen 2012 und 2017 an der Seite von Wolke Hegenbarth (45) ermittelte. Seine vielseitige Darstellung machte ihn zu einem der markantesten Charakterköpfe in deutschen Krimiformaten.

Neben seinen festen TV-Engagements war Felix jedoch auch in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen – vor allem in Gastrollen. Allein im Tatort trat er sechsmal in komplett unterschiedlichen Rollen auf. Auch in Serien wie "Der Alte" oder diversen "SOKO"-Reihen war er immer wieder zu sehen. Sein TV-Debüt gab er bereits mit 14 Jahren – der frühe Start einer jahrzehntelangen Karriere, die das deutsche Fernsehen nachhaltig prägte.

Imago Schauspieler Felix Eitner bei einem Pressetermin zur ARD-Serie "Alles Klara", 2015

Imago Felix Eitner, 2015

Instagram / felixeitner Felix Eitner, September 2025