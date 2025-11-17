"Sturm der Liebe"-Star Gregory B. Waldis speckt 15 Kilo ab

Gregory B. Waldis (57), bekannt aus seiner Rolle als Alexander Saalfeld in der Telenovela Sturm der Liebe, kehrt nach 20 Jahren für einen besonderen Anlass an den Fürstenhof zurück. Anlässlich der 4500. Folge feiert die Serie am kommenden Dienstag die Goldene Hochzeit der Kultfiguren Alfons und Hildegard Sonnbichler, gespielt von Antje Hagen (87) und Sepp Schauer (76). Auch sein Erscheinungsbild erinnert heute wieder stark an seine Anfangszeit als erster Traummann am Fürstenhof: Er hat 15 Kilo abgenommen. "Deswegen passt der Anzug von früher wieder perfekt", verriet er gegenüber Bild.

Gregory erklärte, dass er nach seiner Zeit bei Rote Rosen die Reißleine gezogen habe: "Als ich 2015 die Serie 'Rote Rosen' gedreht habe, war ich 15 Kilo schwerer und hatte längere Haare, aber jetzt bin ich wieder so wie damals bei 'Sturm der Liebe'." Der Schauspieler beschrieb, wie sich bei vielen Männern ab 40 unbemerkt jedes Jahr ein Kilo addiere – bis man Mitte 50 plötzlich deutlich mehr auf die Waage bringe. "Ich habe dann angefangen, abzunehmen. Ich bin da ziemlich diszipliniert, aber ich würde nicht hungern", sagte er. Für die Ausdauer schnallt er regelmäßig die Inlineskates an, dazu kommen einfache Übungen wie Liegestütze. "Innerhalb von anderthalb Jahren hatte ich die Kilos mit weniger Essen und mehr Sport wieder runter", so der TV-Star.

Privat zeigt sich der Schauspieler und Fotograf als disziplinierter Planer, der seinen Abnehmerfolg akribisch verfolgt. Er trägt seit längerem seine Kalorien in eine App ein und empfiehlt das Kalorienzählen als Einstieg jedem, der ähnliche Ziele verfolgt. Tägliches Wiegen und Vergleiche des Wochendurchschnitts hätten ihm geholfen, sein Gewicht langfristig zu kontrollieren. "Da ich das schon lange mache, weiß ich, wenn ich wenig oder gar keinen Sport mache, sind es etwa 2500 Kalorien und wenn ich Sport mache, dann sind es 3000 Kalorien, die ich am Tag essen kann", erklärte Gregory.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Gregory B. Waldis, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ARD/Ann Paur Hildegard (Antje Hagen) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) von "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

IMAGO / Lindenthaler "Sturm der Liebe"-Star Gregory B. Waldis im Jahr 2006

Anzeige