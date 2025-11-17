"Seltsam": Schauspielkollegin ätzt im Netz gegen Ed Westwick

Ed Westwick (38) gerät aktuell in die Schlagzeilen, nachdem Polina Nioly Pushkareva (28) in mehreren TikTok-Videos schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hat. Die russische Schauspielerin und Influencerin nannte den Gossip Girl-Star "den schlimmsten", mit dem sie je gearbeitet habe. Polina, die mit dem 38-Jährigen im Thriller "DarkGame" vor der Kamera stand, kritisierte sein "seltsames" Verhalten am Set scharf. Sie behauptete, er habe sie ignoriert, Proben verweigert und sich während einer gemeinsamen Szene unangemessen verhalten, indem er sie im Gesicht berührt habe: "Die Regel beim Schauspiel lautet, dass man eine andere Person nicht anfasst, vor allem nicht auf unangenehme Weise, ohne vorher zu fragen", erklärte sie.

Polina, die mit 300.000 Euro als Hauptinvestorin und Mitproduzentin des Films fungierte, erklärte weiter, dass die Zusammenarbeit mit Ed von Anfang an problematisch gewesen sei. So habe er bereits am ersten Drehtag den Kontakt zu ihr gemieden und ihre geplanten Social-Media-Promotions für den Film abgelehnt. "Er sagte: 'Ich kann ein Foto mit ihr machen.' Danke vielmals, lieber Ed Westwick, dafür, mit mir, einer einfachen Russin für 300 K, ein Foto zu machen", spottete sie in ihrem Video. Sie berichtete zudem, der Schauspieler habe trotz seiner großen Fangemeinde kaum Aufmerksamkeit für den Film generieren können. Der im Dezember 2024 erschienene Thriller, der von einem tödlichen Spiel auf dem Dark Web handelt, erreichte lediglich 34 Prozent positive Bewertungen auf Rotten Tomatoes.

Ed selbst, der durch die Rolle des Chuck Bass in "Gossip Girl" berühmt und reich wurde, hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die 28-Jährige führte in ihren TikTok-Videos aus, dass ihre Schwärmerei für den Schauspieler nach der gemeinsamen Zeit am Set ein jähes Ende gefunden habe. Derweil sorgt "DarkGame" selbst durch geteilte Meinungen bei den Zuschauern für Diskussionen. Trotz einer spannenden Prämisse werfen Kritiker dem Film schlechte Drehbücher und schwache Darstellungen vor. Fans des Genres hingegen loben den Nervenkitzel und die düstere Atmosphäre des Films.

Getty Images Ed Westwick, Februar 2024

Instagram / nioly Russische Schauspielerin Polina Nioly Pushkareva, Oktober 2025

EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Ed Westwick, Chace Crawford und Blake Lively in "Gossip Girl"