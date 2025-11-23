NBA-Legende Rodney Rogers mit nur 54 Jahren verstorben

Die Sportwelt trauert um NBA-Star Rodney Rogers. "Rodney Rogers, eine NBA-Legende, die zwölf Jahre lang in der Liga spielte, ist am 21. November 2025 an natürlichen Ursachen, die mit der am 28. November 2008 erlittenen Rückenmarksverletzung zusammenhängen, verstorben", erklärte seine Familie in einer von der Wake Forest University veröffentlichten Stellungnahme. Seit diesem Vorfall war er von den Schultern abwärts gelähmt. Weiter heißt es darin: "Er ist friedlich von uns gegangen, umgeben von der unendlichen Liebe seiner hingebungsvollen Ehefrau Faye."

In dem Nachruf seines ehemaligen College-Teams heißt es außerdem: "Als gebürtiger Durhamer hinterlässt Rogers ein herausragendes Erbe als einer der bedeutendsten Spieler in der Geschichte des Programms und als bleibendes Beispiel für Mut, Großzügigkeit und den Geist von Menschlichkeit." Auch die NBA meldete sich zu dem Tod ihres ehemaligen Stars zu Wort. In einer Hommage heißt es: "Die NBA-Familie ist zutiefst traurig über den Tod von Rodney Rogers. [...] Man wird sich nicht nur an seine sportlichen Erfolge erinnern, sondern auch an seine außergewöhnliche Widerstandskraft, seinen Mut und seine Großzügigkeit, die er während seines ganzen Lebens gezeigt hat – Eigenschaften, die viele inspiriert haben."

Im Laufe seiner aktiven Karriere stand Rodney unter anderem für die Denver Nuggets, die Los Angeles Clippers und die Phoenix Suns auf dem Feld. In den späteren Jahren spielte er außerdem für die New Jersey Nets, die New Orleans Hornets und schließlich für die Philadelphia 76ers, bevor er 2005 die Liga verließ. Der 54-Jährige hinterlässt neben seiner Ehefrau Faye Rogers auch seine drei Kinder namens Roddreka, Rydeiah und Rodney Rogers II.. Seine beiden Töchter traten karrieretechnisch in die Fußstapfen ihres Vaters: Roddreka ist derzeit Assistenztrainerin bei der Frauen-Basketballmannschaft von Georgia State, während Rydeiah von 2015 bis 2019 Basketball an der North Carolina State spielte.

Getty Images Rodney Rogers, 2003

Getty Images Rodney Rogers von den Los Angeles Clippers, November 1996

Getty Images Rodney Rogers von den Philadelphia 76ers, 2005

