Cleverer Trick: Leyla & Mike Heiter wünschen sich Zwillinge

Leyla (29) und Mike Heiter (33) haben große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft. Nach ihrer Traumhochzeit im September denken die beiden Reality-TV-Stars nun intensiv über weiteren Nachwuchs nach. In einer Instagram-Story teilte Leyla mit, dass die Familienplanung in vollem Gange sei: "Wir sind dran. Und wenn's kommt, kommt's." Besonders groß ist ihre Hoffnung auf Zwillinge, was sie als "die Krönung" bezeichnen. Sollte es Neuigkeiten geben, möchte das Paar seine Community direkt einweihen.

Um ihrem Wunsch nach einem zweiten Kind näherzukommen, hat Leyla bereits begonnen, sich mit Tipps und Tricks ihrer Freundinnen auseinanderzusetzen, die bereits Kinder haben. Ein besonderer Helfer bei der Babyplanung: Ovulationstests. "Ich habe mir so eine fette Packung gekauft, weil mir viele geschrieben haben, dass sie dadurch sehr schnell schwanger geworden sind", verriet sie. Die Vorschläge ihrer Ratgeberinnen möchte sie damit ausprobieren, um zu sehen, ob es klappt. Gleichzeitig betont das Paar jedoch, geduldig zu bleiben, falls es nicht sofort funktioniert.

Bereits vor wenigen Tagen sorgte Leyla mit einem Schnappschuss im Bademantel für Wirbel auf Instagram. Mit dem frechen Kommentar "Da will's aber eine wissen!" zu einem Foto mit zwei großen Packungen Ovulationstests heizte die Influencerin Spekulationen ihrer Fans weiter an. Die Community fragte sich: Steht bei Leyla schon bald Nachwuchs ins Haus? Ganz ungetrübt war die Vorfreude für die Reality-TV-Darstellerin jedoch nicht. Immer wieder sprach sie offen über gesundheitliche Sorgen, die ihren Kinderwunsch begleiten. So erinnerte sie ihre Follower auch diesmal daran, dass eine frühere Gebärmutterhalskrebserkrankung mögliche Komplikationen mit sich bringen könnte.

Imago Leyla Heiter und Mike Heiter, 2025

Imago Leyla Lahouar und Mike Heiter, 2024

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, November 2025