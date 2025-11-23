"Er ist unglaublich": Timothée Chalamet verehrt Adam Sandler

Timothée Chalamet (29) zeigte sich bei einer Gesprächsrunde zusammen mit Adam Sandler (59) an der Fairfax High School in Los Angeles als großer Bewunderer des Comedy-Stars. Bei dem Event am 15. November nutzte der Dune-Darsteller die Gelegenheit, um Adams Arbeit in den höchsten Tönen zu loben. Besonders beeindruckt zeigte er sich von dessen Performance im Film "Punch-Drunk Love" aus dem Jahr 2002, die er laut Variety als "eine der wichtigsten Darbietungen" bezeichnete. Er betonte außerdem, dass Adam längst einen Oscar verdient hätte: "Ich weiß, es geht nicht um Preise und so weiter, aber du solltest einen goldenen Mann in der Hand halten. Mann, du bist einer der besten Schauspieler aller Zeiten."

Adam zeigte sich sichtlich gerührt – und nutzte den Moment sofort, um Timothée für dessen beeindruckende jüngste Rollen zu feiern, darunter seine Oscar-nominierte Darstellung als Bob Dylan (84) in "A Complete Unknown" und seine viel gelobte Performance im kommenden Film "Marty Supreme". "Was du für das Kino und für uns alle leistest, ist einfach unbeschreiblich", sagte Adam auf der Bühne.

Ihre persönliche Verbindung reicht jedoch weiter zurück. Adam erinnerte sich daran, Timothée 2014 am Set von Jason Reitmans (48) Film "Men, Women & Children" kennengelernt zu haben, auch wenn dessen Szenen am Ende gestrichen wurden. "Er sagte zu mir: 'Oh, ich habe diesen Jungen, der den Quarterback spielt. Er kommt. Er ist unglaublich.' Er wusste es irgendwie", zitierte Adam. Seither hielten die beiden Kontakt und trafen sich im Juli 2023 sogar zum Basketballspielen in New York. Im Januar tauchte Adam außerdem überraschend auf, um seinen jüngeren Kollegen vor dessen erstem musikalischen Auftritt bei Saturday Night Live zu unterstützen, wie People berichtet.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Timothée Chalamet und Adam Sandler

Getty Images Adam Sandler und Timothee Chalamet bei den Oscars 2025

Imago Adam Sandler und Timothée Chalamet auf einem Basketballplatz, 2023