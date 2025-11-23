Ehemann Nikola ist weg: Kim Virginia Grey fühlt sich einsam

Kim Virginia Grey (30) verbringt derzeit ihre Tage allein mit ihren drei Hunden in ihrem luxuriösen Zuhause in Dubai. Ihr Ehemann Nikola Grey (29) ist offenbar nicht an ihrer Seite, was Kim Virginia in einer aktuellen Instagram-Fragerunde thematisierte. Auf die Frage, ob sie sich einsam fühle, antwortete sie ehrlich: "Momentan schon ein bisschen." Die Hunde gäben ihr zwar viel Kraft, doch die Situation belaste sie. Besonders spüre sie die Leere, die ihr Mann hinterlassen habe, denn "Nikola ist beziehungsweise war einfach mein bester Freund", sagte sie aufrichtig.

Die junge Frau erklärte zudem, dass sie durch die Welpen aktuell nur eingeschränkt das Haus verlassen könne, was die Situation erschwere. Zwar bleibe sie durch Anrufe mit Freunden in Kontakt und bekomme viel Unterstützung von ihrer Social-Media-Community, doch diese könne die Nähe und Vertrautheit zu ihrem Mann nicht ersetzen. Trotz der schwierigen Umstände machte Kim Virginia klar, dass sie keinen schnellen Ersatz suche. "Die Leere, die man nicht einfach mal so salopp füllen kann und ich will auch gar nicht", betonte sie.

Vor wenigen Tagen sorgte die 30-Jährige zudem mit einer Entscheidung für Aufsehen: Die Influencerin legte ihren Ehering ab. Auf aktuellen Fotos fiel ihrer Community sofort auf, dass an ihrem Finger kein Ring mehr zu sehen war. In ihrer Instagram-Story erklärte Kim Virginia ihre Beweggründe offen: "Ich möchte auch nicht die treudoofe Maus sein, die einen Ring trägt, der ja eigentlich für etwas stehen sollte: In guten wie in schlechten Zeiten." Sie betonte, dass sie sich momentan nicht danach fühle, den Ring zu tragen, nachdem Nikola plötzlich verschwunden war.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit