Nach Tod ihrer Schwester: Holly Hagan ist wieder schwanger

Holly Hagan (33) hat ihre Fans mit einer freudigen Nachricht überrascht: Sie erwartet ihr zweites Kind. Über Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit ein berührendes Video, in dem sie ihre Schwangerschaft mit Ehemann Jacob Blyth ankündigte. In der Bildunterschrift schrieb sie: "Unser kleiner Regenbogen mitten im Sturm. Baby Blyth Nummer zwei kommt im Mai 2026." Das Paar gab sich 2022 das Jawort und ist bereits Eltern des zweijährigen Sohnes Alpha-Jax. Die Botschaft wurde von vielen herzlich aufgenommen, gerade da dieses freudige Ereignis inmitten einer schwierigen Zeit kommt.

Erst vor einem Monat hatte Holly einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen. Ihre jüngere Halbschwester Darci Rose verstarb im Alter von nur 19 Jahren. In ihrem Video zeigte Holly eine emotionale Nachricht, die sie Darci geschickt hatte, um ihr von der Schwangerschaft zu erzählen. Für Holly und Jacob scheint dieses Baby ein Hoffnungsschimmer zu sein – ein kleines Licht, das einen emotionalen und schweren Verlust etwas erhellt. Auch ihre Fans nahmen großen Anteil an dieser Achterbahn der Gefühle, die Holly so offen mit der Welt geteilt hat.

Vor fünf Wochen hatte Holly mit einem inzwischen gelöschten Instagram-Post den Tod ihrer Schwester öffentlich gemacht. "Mit unermesslicher Trauer und Traurigkeit muss ich mitteilen, dass unser Babygirl, meine kleine Schwester Darci Rose, friedlich in meiner Hand, umgeben von ihrer Familie und ihren besten Freunden, verstorben ist", schrieb die "Geordie Shore"-Bekanntheit damals. Während die genaue Ursache für Darcis Tod nicht öffentlich gemacht wurde, betonte die 33-Jährige, wie schwer die letzten Tage für alle gewesen seien: "Die letzten vier Tage waren etwas, das ich keiner Familie wünsche."

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, November 2025

Instagram / hollyhaganblyth Ultraschallbild von Holly Hagans zweitem Baby

Instagram / darciirosee Darci Rose und ihre Schwester Holly Hagan

