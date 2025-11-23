Ronnie Wood & Bryan Adams begeistern auf Millionärshochzeit

Unerwartete Star-Power in Austin: Ronnie Wood (78) und Bryan Adams (66) sorgten am vergangenen Wochenende bei der Hochzeit von Unternehmer Rob Steele und Mary Beth in Texas für offene Münder. Die Musiklegenden standen plötzlich gemeinsam mit The Chicks auf der Bühne – mitten in der festlich geschmückten Zelt-Location, umgeben von einem Meer aus Blumen und Lichterketten. Videos aus der Party-Nacht liegen der Daily Mail vor und zeigen Ronnie an einer mintgrünen Telecaster, Bryan mit Akustikgitarre, dazu tanzende Gäste und jubelnde Gesichter. Aus den Boxen: Bryans Evergreen "Summer of '69".

Die Feier auf einem weitläufigen Anwesen in Austin begann mit Dinner unter freiem Himmel, bevor die Bühne zum Leben erwachte und sich die Party in das verwandelte, was ein Besucher auf Social Media als "ein privates Mini-Musikfestival" bezeichnete. Als The Chicks mit Ronnie und Bryan die Mikrofone teilten und Gitarrenriffs tauschten, tanzten die Frischvermählten zwischen ihren Gästen. Ein Fan schrieb auf X: "Ich war noch nie so glücklich für fremde Leute!" Auch aus Veranstalterkreisen hieß es, die Energie im Zelt sei "unglaublich" gewesen. Fotos zeigen Bryan entspannt und lächelnd, während Ronnie ausgelassen mitfeierte und anschließend abrockte. Die Gastgeber gaben den Ton für ein Wochenende vor, über das selbst die Gäste noch staunen: "Definitiv nervenaufreibend, vor all diesen Legenden aufzutreten!", kommentierte ein weiterer Nutzer in den sozialen Medien.

Mitten im Glamour-Mix: Ronnie und seine Ehefrau Sally, die im Blumenlook den Texan-Spirit aufgriffen – inklusive Cowboyhüten bei einer der Vorfeiern. Sally teilte auf Instagram einen Schnappschuss vom Dancefloor: "Ein Wochenende voller Tanz – wir waren auf der schönsten Hochzeit in Austin, Texas. Glückwunsch und all die Liebe der Welt an die Frischvermählten..." Der kanadische Finanzmann Michael Wekerle, ein langjähriger Freund von Rob, steuerte sonnendurchflutete Erinnerungsfotos bei und gratulierte dem Paar. Rob gilt im Freundeskreis als jemand, der Menschen anzieht und Beziehungen pflegt – entsprechend reisten Bekannte und Weggefährten aus dem ganzen Land und aus dem Ausland an, um das Paar zu feiern und die Nacht durchzutanzen.

Jeff Spicer/Getty Images, Jeremy Chan/Getty Images Collage: Ronnie Wood und Bryan Adams

Getty Images Bryan Adams, 2025

Getty Images Ronnie Wood, Steve Jordan, Mick Jagger und Keith Richards von The Rolling Stones, Juli 2024