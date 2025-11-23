Morgan Freeman denkt mit 88 noch nicht an Hollywood-Rente

Morgan Freeman (88) begeistert weiterhin die Filmwelt und denkt offenbar noch lange nicht ans Aufhören. Im Gespräch mit The Guardian erklärte der Oscarpreisträger, dass sein Interesse an der Schauspielerei auch nach über sechs Jahrzehnten immer noch da sei, obwohl er zugibt, dass es "etwas nachgelassen" habe. Aktuell bewirbt er seinen neuesten Film "Now You See Me: Now You Don’t", in dem er erneut in die Rolle des Illusionsentlarvers Thaddeus Bradley schlüpft. Neben ihm kehren auch Kollegen wie Jesse Eisenberg (42), Woody Harrelson (64) und Isla Fisher (49) in ihre bekannten Rollen zurück, während neue Gesichter wie Rosamund Pike (46) und Dominic Sessa das Team ergänzen.

Morgan hat in seinen späten Jahren eine bemerkenswerte Karriere beibehalten. Seit 2020 war er in über 15 Produktionen zu sehen, darunter auch Serienauftritte wie seine wiederkehrende Rolle in "Lioness". Seinen Karrierebeginn erlebte er 1964 mit dem Film "The Pawnbroker", und mit Klassikern wie "Die Verurteilten", "Driving Miss Daisy" und "Se7en" hat er sich einen festen Platz in Hollywoods Geschichtsbüchern gesichert. Obwohl er hin und wieder über den Ruhestand nachdenkt, überwiegt bei einem neuen Jobangebot der alte Enthusiasmus. "Wie viel werde ich bezahlt, wo drehen wir?", beschreibt Morgan die pragmatischen Fragen, die ihn dann beschäftigen.

Privat bleibt der Schauspieler, der vier Kinder hat, zurückhaltend. Bekannt ist jedoch, dass er eine Leidenschaft für Flugzeuge hegt und selbst Pilotenscheine besitzt. Zudem setzt er sich für Umweltschutz ein, indem er beispielsweise 2014 eine ehemalige Farm in Mississippi in einen Bienen-Schutzraum verwandelte. Morgan, der für seine tiefe Stimme und seine ruhige Präsenz in Filmen gefeiert wird, ist sich seines Status als Hollywood-Legende bewusst, aber nimmt es mit einem Augenzwinkern hin, dass viele Fans ihn vor allem mit "Die Verurteilten" in Verbindung bringen: "Es ist, als wäre ich nie in irgendetwas anderem gewesen", scherzte er im Interview.

Getty Images Morgan Freeman bei der AFI Life Achievement Award Gala in Hollywood, April 2025

Getty Images Morgan Freeman im Juni 2019

Getty Images / Kevork Djansezian Morgan Freeman bei den "Screen Actors Guild"-Awards 2014