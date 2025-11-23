Gewusst? TSITP-Star Rain Spencer ist in Deutschland geboren

Rain Spencer, bekannt als Taylor aus der beliebten Serie The Summer I Turned Pretty, hat eine überraschende Verbindung zu Deutschland. Die Schauspielerin wurde am 21. Februar 2000 in Deutschland geboren, während ihr Vater in der US Army diente. Ihre Rolle in der erfolgreichen Show, in der sie die beste Freundin von Belly – gespielt von Lola Tung (23) – verkörpert, hat ihr zweifellos internationale Bekanntheit verschafft.

Die Kindheit der Schauspielerin verlief abwechslungsreich: Nachdem ihre Familie Deutschland verlassen hatte, wuchs Rain in Wilmington, North Carolina, auf. Dieser Ort hat eine besondere Bedeutung, denn auch in der Serie dient Wilmington als Drehort für das fiktive Cousins Beach, an dem ein großer Teil der Handlung spielt. Bereits in jungen Jahren zog Rain dann nach Los Angeles, wo sie den Grundstein für ihre Karriere legte.

Ihr Talent konnte die Schauspielerin schon vor ihrem Durchbruch in der weltweiten Streaming-Sensation unter Beweis stellen. Mit ihrem Spielfilmdebüt in "Good Girl Jane", in dem sie die Hauptrolle übernahm, gewann sie eine Auszeichnung und machte sich einen Namen in der Filmbranche. Trotz ihres Erfolgs bleibt Rain durch ihre Rollen nahbar und begeistert die Zuschauer mit ihrer authentischen Art, die auch außerhalb der Bildschirme beeindruckt.

Getty Images Rain Spencer bei den Glamour Women of the Year im The Plaza in New York City.

Getty Images Sean Kaufman, Gavin Casalegno, Lola Tung, Christopher Briney und Rain Spencer

Getty Images Rain Spencer bei der New-York-Premiere von "The Summer I Turned Pretty" Staffel 3 am Refinery Rooftop.

