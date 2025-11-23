Candace Cameron Bure enthüllt ihr Fitnessgeheimnis

Candace Cameron Bure (49) gibt ihren Fans exklusive Einblicke in ihre Fitnessroutine und Ernährung. In einem Video, das sie am 14. November in ihrer Instagram-Story teilte, zeigt sich die Schauspielerin bei einer intensiven Trainingseinheit im Fitnessstudio. "Ich bin konsequent mit meinen Gewichten", schrieb sie und erklärte, dass sie derzeit 25-Pfund-Hanteln für Schulterübungen verwendet, gelegentlich sogar 30 Pfund. Ihr Wochenplan umfasst separate Tage für Schultern, Beine und Bizeps sowie für Brust, Rücken und Trizeps. Zusätzlich integriert sie Cardio- und Feinarbeitsübungen. Auch beim Essen ist sie diszipliniert, bevorzugt aber einfache und nährstoffreiche Gerichte wie Salate mit Proteinen oder Chili mit Hüttenkäse, das ihre Tochter Natasha zubereitet hat.

Die Full House-Darstellerin hat über die Jahre hinweg offen über ihren Lifestyle gesprochen, einschließlich ihrer Ernährung und Fitness, und betont den Druck, gesellschaftlichen Schönheitsidealen zu entsprechen. Sie gab kürzlich zu, dass es ihr besonders wichtig sei, wie sich ihr Ehemann Valeri Bure (51) über sie äußert: "Wenn mein Mann sagt, dass ich großartig aussehe, dann ist das alles, was zählt." Die 47-Jährige reflektierte auch über ihren Umgang mit Kommentaren im Internet, nachdem sie Anfang September entschieden hatte, ein Instagram-Foto im Badeanzug zu löschen. Sie erklärte gegenüber US Magazine, dass sie sich selbst schützen wolle: "Ich möchte nicht, dass andere meinen Körper auseinandernehmen."

Candace verbringt ihre Trainingseinheiten oft gemeinsam mit ihrem Ehemann und schwärmt von der Unterstützung, die sie durch ihn erhält. Das Paar teilt eine Begeisterung für Fitness, was in ihrem Alltag eine verbindende Rolle spielt. Zudem greift die Schauspielerin auf die Fitness-App ihrer Trainerin Kira Stokes zurück, um ihre Routine zu ergänzen. Mit disziplinierter Hartnäckigkeit erzielte sie zuletzt die Ergebnisse, die sie sich seit Langem wünscht. Diese Leidenschaft für Gesundheit und Fitness zieht sich durch ihr Leben und ist ein wichtiger Bestandteil ihres Wohlbefindens.

Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

Instagram / candacecbure Vladimir Bure und Candace Cameron Bure, Schauspielerin

Getty Images Candace Cameron Bure im Jahr 2023